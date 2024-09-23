Ізраїль заперечив свою причетність до нещодавнього підриву пейджерів та рацій "Хезболли" в Лівані, пише Sky News, цитуючи президента країни Іцхака Герцоґа.

Чи причетний Ізраїль до підриву пейджерів і рацій "Хезболли"

Герцоґ заперечив зв’язок з тим чи іншим джерелом операцій і наголосив, що в "Хезболли" є багато ворогів.

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"Ізраїль не зацікавлений у війні з Ліваном, але ця країна була захоплена Хезболлою", − пояснив президент Ізраїлю.

Водночас він додав, що існує ймовірність "драматичного загострення ситуації".

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Герцоґ наголосив, що його країна захищатиме свій народ і усуне будь-які загрози, які є життєво важливими для держави..

Він заявив, що Хезболла "озброєна до зубів іранською імперією зла", а Іран своєю чергою планує підкорити Близький Схід і просунутися до Європи та решти світу.

Підрив пейджерів і рацій "Хезболли" − що треба знати

Спецслужба Ізраїлю Моссад заклала вибухівку в 5 тис. тайванських пейджерів, які одночасно вибухнули в кишенях і руках членів угруповання "Хезболла". Пристрої змінили на стадії виробництва. В них вбудували плату з 3 грамами вибухівки, яка активувалася в момент отримання закодованого повідомлення.

Більше по темі Ізраїль завдав авіаударів по півдню Лівану ЦАХАЛ заявив про запобігання спробі вбивства під керівництвом Ірану.

Унаслідок вибухів загинули щонайменше дев’ять осіб і постраждали близько 3 тис., зокерма й бойовики угруповання та іранський посланник у Бейруті.

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18 вересня Ліван повідомив про черговий вибух пейджерів та інших телекомунікаційних пристроїв. Внаслідок кібератак є поранені та загиблий. У Бейруті вибухнули рації, якими користуються члени угруповання.