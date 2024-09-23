Президент Володимир Зеленський отримав нагороду The Golden Plate Award від Американської академії досягнень.
У виступі після вручення наголоди він зазначив, що наступні кілька місяців стануть вирішальними у війні Росії проти України, йдеться на сайті президента.
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Зеленський презентував План перемоги України - подробиці
«Нагорода Американської академії досягнень – The Golden Plate Award. Упродовж 60 років нею відзначають за внесок у розвиток людства. За винахідливість, яка може бути реалізована лише в умовах свободи», - написав Зеленський у соцмережі Х.
У своєму виступі він зазначив, що наступні кілька місяців стануть вирішальними у війні Росії проти України.
«У нас немає багато часу. Наступні кілька місяців стануть вирішальними у цій війні, війні Росії проти України й усіх вас, тому що це війна Росії проти самої свободи.
У нас мало часу, щоб визначити, яким буде її результат, і ми повинні його визначити - не Росія і не її криваві союзники. Нам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні», - акцентував Зеленський.
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Президент додав, що Україна вже має План перемоги і ця перемога необхідна всьому світові.
«І я презентую цей План Америці: президенту Байдену, Конгресу, обом кандидатам у президенти Камалі Гарріс та Дональду Трампу і усім нашим глобальним партнерам.
Я вірю, це стане нашим спільним досягненням заради свободи, без жодних компромісів коштом свободи», - сказав Зеленський.
Він також наголосив на тому, що «сьогоднішній світ не дозволяє нам програти жодної битви, коли на одному боці – свобода, а на іншому – усе те, чого ми ніколи не побажали б своїм дітям».
Візит Зеленського до США – що треба знати
Президент України Володимир Зеленський приїхав на завод у Скрентоні в Пенсільванії, де виробляють артилерійські снаряди калібру 155 мм для ЗСУ.
Також він зустрівся з губернатором штату Пенсільванія Джошем Шапіро, сенатором цього штату Бобом Кейсі та конгресменом Меттом Картрайтом.
Український президент подякував працівникам заводу за їхній внесок у захист не лише України, а й усього демократичного світу.
За словами Зеленського, завод нарощуватиме виробництво боєприпасів для України.
За даними Bloomberg і Reuters, у межах візиту до США Зеленський зустрінеться з чинною віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, експрезидентом Дональдом Трампом і чинним президентом США Джо Байденом.
Президент наголосив, що "План перемоги" потрібно представити Конгресу США, оскільки багато що залежить саме від його рішень.