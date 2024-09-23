Застосунок Telegram оновить умови користування та надаватиме правоохоронцям дані людей, які порушать їх.

Зокрема, ідеться про IP-адреси та номери телефонів користувачів, повідомив засновник Telegram Павло Дуров.

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Telegram буде надавати IP-адреси та номери телефонів правоохоронцям

Пошук у Telegram є більш потужний, ніж в інших програмах обміну повідомленнями, бо він дозволяє користувачам знаходити публічні канали та ботів. Однак деякі користувачі зловживають цією функцією.

Нещодавно спеціальна команда за допомогою штучного інтелекту зробила пошук Telegram безпечнішим.

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"Весь проблемний контент, який ми виявили в "Пошуку", більше не доступний. Якщо вам все ж вдалося знайти щось небезпечне або незаконне в "Пошуку" Telegram, будь ласка, повідомте нам про це через спеціальний бот", - написав Дуров.

Також він заявив, що для того, щоб утримати зловмисників від зловживання функцією "Пошук" Telegram було оновлено "Умови використання" та "Політику конфіденційності".

"Ми чітко дали зрозуміти, що IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує наші правила, можуть бути розкриті відповідним органам влади у відповідь на законні запити", - написав Дуров.

На його думку, такі заходи повинні відлякати злочинці, адже пошук в Telegram призначений для пошуку друзів і новин, а не для просування нелегальних товарів.

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Арешт керівника Telegram: що відомо

24 серпня у Франції затримали засновника популярного додатка Telegram Павла Дурова.

Французька влада 25 березня видала ордери не тільки на арешт гендиректора соцмережі, а також його брата Миколи.

28 серпня, Павла Дурова звільнили з-під варти у Франції.

6 вересня він вперше прокоментував своє затримання.

Як зазначив Дуров, поліція допитувала його протягом 4 днів після прибуття до Парижа.

Він назвав своє затримання несподіваним, оскільки Telegram має офіційного представника в ЄС, який приймає запити ЄС і відповідає на них.

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Дуров додав, що використання законів до-смартфонної ери для звинувачення генерального директора у злочинах, скоєних третіми особами на платформі, якою він керує, є «хибним підходом».