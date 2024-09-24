Скільки Нідерланди надали Україні на відновлення інфраструктури

Нідерландський уряд надав пакет допомоги на 209,5 млн євро для відновлення критичної інфраструктури та надання гуманітарної допомоги, повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп.
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"Ми вносимо 45 млн євро до Фонду підтримки енергетики України та фінансуватимемо постачання необхідного обладнання", − зазначив Велдкамп.
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За словами міністра, українці готуються до однієї з найсуворіших зим.
"Щоб Україна вистояла, їй потрібна енергія", − зауважив міністр.
Під час зустрічі з міністрами закордонних справ країн G7 та партнерами, включно з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, Вілдкамп наголосив, що партнери мають об'єднати зусилля для забезпечення роботи української енергосистеми.
As we gather in New York, Ukrainians are bracing for one of their toughest winters yet. For #Ukraine to endure, it needs energy. At today's meeting with G7 Foreign Ministers and partners, including Ukraine's @andrii_sybiha, I stressed that we must join forces to provide this. 1/2 pic.twitter.com/HNePuoWPwu— Caspar Veldkamp (@ministerBZ) September 23, 2024
Нідерланди надали Україні радарну систему до ЗРК Patriot
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс раніше заявляв, що Україна може незабаром отримати три пускові установки до ЗРК "Patriot" та вже отримала радарну систему.
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Нідерланди та інші країни передали різні компоненти систем Patriot, щоб Україна отримала повноцінний комплекс.
10 вересня міністр заявляв, що Україна може завдавати ударів по всій території Росії зброєю, яку надає його країна. Дозвіл поширили і на застосування F-16.
5 вересня президент Румунії Клаус Йоганніс представив закон, який передбачає безоплатне передання Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.
Уряд Румунії на засіданні 2 вересня погодив законопроєкт про безоплатну передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.