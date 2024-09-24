Скільки Нідерланди надали Україні на відновлення інфраструктури

Під час зустрічі з міністрами закордонних справ країн G7 та партнерами, включно з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, Вілдкамп наголосив, що партнери мають об'єднати зусилля для забезпечення роботи української енергосистеми.

"Щоб Україна вистояла, їй потрібна енергія", − зауважив міністр.

За словами міністра, українці готуються до однієї з найсуворіших зим.

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"Ми вносимо 45 млн євро до Фонду підтримки енергетики України та фінансуватимемо постачання необхідного обладнання", − зазначив Велдкамп.

Нідерландський уряд надав пакет допомоги на 209,5 млн євро для відновлення критичної інфраструктури та надання гуманітарної допомоги, повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп.

Нідерланди надали Україні радарну систему до ЗРК Patriot

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс раніше заявляв, що Україна може незабаром отримати три пускові установки до ЗРК "Patriot" та вже отримала радарну систему.

Більше по темі Норвегія надала 9,5 млн доларів на евакуацію поранених з України Програма містить використання спеціально обладнаного літака, який виконує функції летючої інтенсивної терапії.

Нідерланди та інші країни передали різні компоненти систем Patriot, щоб Україна отримала повноцінний комплекс.

10 вересня міністр заявляв, що Україна може завдавати ударів по всій території Росії зброєю, яку надає його країна. Дозвіл поширили і на застосування F-16.

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5 вересня президент Румунії Клаус Йоганніс представив закон, який передбачає безоплатне передання Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Уряд Румунії на засіданні 2 вересня погодив законопроєкт про безоплатну передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.