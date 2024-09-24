Практично всі росіяни йдуть на фронт заради грошей, а для деяких війна взагалі перетворилася на прибутковий бізнес, розповідає колишній російський ув'язнений, який відсидів чотири рази, в інтерв'ю державному проєкту “Хочу Жить”.

За словами колишнього ув'язненого, на фронті він не зустрів жодного патріота:

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"Я пішов на війну, тому що я патріот Росії".

Але інші росіяни, за словами полоненого, йдуть на війну лише заради грошей, для багатьох із них війна перетворилася на прибутковий бізнес:

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"Для командирів війна - це пиз**ц як ох**но. Тому що вони там непогані гроші заробляють. Вони заробляють гроші на "відкатах", на "трьохсотих"... Є хлопці, які всю зарплату віддають, і вони на штурми не ходять», - каже чоловік в інтерв'ю державному проєкту “Хочу Жить”.

Чоловік, який чотири рази був засуджений, розповідає, що пішов на війну зі зрозумілою метою вийти з в'язниці. Як пише “Хочу жить”, він розраховував якось «пропетляти» й не потрапити на передову, але коли потрапив у «Шторм-Z», зрозумів, що краще тікати за першої ж нагоди. Зараз, дезертирувавши та вже перебуваючи у безпеці, він ділиться своїми враженнями від "побратимів" із армії РФ:

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"Наркомани кончені, алкаші... Усякі мерзоти з корисливими цілями: грошей заробити, когось обнулити, чогось видурити... Там віри нікому немає. Там свій на**иває!".

“Хочу жить” - державний проєкт Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ), покликаний допомогти військовослужбовцям РФ безпечно здатися в полон українським Збройним силам і зберегти своє життя.

Серед російських військовослужбовців зростає невдоволення нереалістичними цілями командирів і вкрай небезпечними бойовими завданнями, які вони ставлять перед солдатами.

У низці розмов, нещодавно перехоплених ГУР, солдати обговорюють способи відмовитися від служби й уникнути подальшої відправки на фронт, а цивільні росіяни панічно бояться призову на військову службу.

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Кyiv Post публікує деякі з найбільш показових і шокуючих перехоплених розмов

Ви можете прочитати деякі з них за посиланнями нижче:

"Просто вбийте мене вже" - російський солдат розповів про снайперів-убивць і про зраду командирів

«Ми прикопаємо їх прямо там» - росіянин про тактику Москви не платити за загиблих солдатів

Ми дуже сильно втрачали території: російський мер про перші дні наступу на Суджу

Просто продірявили: солдат РФ говорить з батьком про розстріл одного з командирів

Росіянка бідкається, що її співвітчизники бояться повстати проти Кремля

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Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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