Уряд затвердив новий розмір одноразової грошової виплаги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовця, йдеться у постанові № 1090 Кабінету міністрів України.
Як змінилася розмір одноразової виплати у разі загибелі чи поранення військовослужбовця
Одноразова грошова допомога призначається у таких випадках:
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- у разі загибелі або визнання безвісти зниклими осіб – з дати смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть, або із дати набрання законної сили рішення суду про визнання особи безвісти зниклою;
- у разі встановлення інвалідності – з дати, що зазначена в довідці медико-соціальної експертної комісії.
Одноразову допомогу в разі загибелі виплачують членам сім’ї загиблих захисників України в розмірі 750 прожиткових мінімумів.
Наразі прожитковий мінімум складає 3028 гривень, тому виплата становить 2 млн 271 тис. гривень.
Уряд передбачив також одноразову грошову допомогу в разі інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання:
у випадку встановлення інвалідності I групи − 1 млн 211,2 тис. гривень;
у разі встановлення інвалідності II групи − 984 тис. гривень;
після встановлення інвалідності III групи − 757 тис. гривень.
Раніше одноразова грошова допомога сім’ям загиблих військових складала 15 млн гривень.
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