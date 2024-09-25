Уряд затвердив новий розмір одноразової грошової виплаги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовця, йдеться у постанові № 1090 Кабінету міністрів України.

Як змінилася розмір одноразової виплати у разі загибелі чи поранення військовослужбовця

Одноразова грошова допомога призначається у таких випадках:

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у разі загибелі або визнання безвісти зниклими осіб – з дати смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть, або із дати набрання законної сили рішення суду про визнання особи безвісти зниклою;

у разі встановлення інвалідності – з дати, що зазначена в довідці медико-соціальної експертної комісії.

Одноразову допомогу в разі загибелі виплачують членам сім’ї загиблих захисників України в розмірі 750 прожиткових мінімумів.

Наразі прожитковий мінімум складає 3028 гривень, тому виплата становить 2 млн 271 тис. гривень.

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Уряд передбачив також одноразову грошову допомогу в разі інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання:

у випадку встановлення інвалідності I групи − 1 млн 211,2 тис. гривень;

у разі встановлення інвалідності II групи − 984 тис. гривень;

після встановлення інвалідності III групи − 757 тис. гривень.

Раніше одноразова грошова допомога сім’ям загиблих військових складала 15 млн гривень.

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