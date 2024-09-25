Іран виступає посередником у таємних переговорах між РФ і єменськими хуситами щодо передачі їм протикорабельних ракет, повідомляє Reuters, посилаючися на сімох співрозмовників.

Росія може надати протикорабельні ракети єменським хуситам

Щонайменше двічі цього року росіяни та хусити проводили переговори в Тегерані щодо надання бойовикам десятків ракет із радіусом дії близько 300 км.

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Reuters заявляє, що найближчі зустрічі, під час яких обговорюватиметься надання хуситам ракет, очікуються найближчими тижнями.

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Ці переговори розпочалися ще за життя президента Ірану Ібрагіма Раїсі, який загинув у аварії гелікоптера, однак Росія досі не вирішила, чи варто передавати хуситам ракети П-800 "Онікс".

За даними Reuters, у разі отримання ракет бойовики зможуть завдавати ударів по комерційних суднах у Червоному морі, що збільшить загрозу для військових суден під прапором США та країн Європи, які захищають ці кораблі.

Більше по темі Росіяни використовують ЗАЕС для навчання пілотів FPV-дронів Водночас для Росії ця атомна електростанція стала прикриттям для її військових.

Президент Ірану Пезешкіан заперечив постачання балістичних ракет Росії

Президент Ірану Масуд Пезешкіан нещодавно заявив, що його країна не передавала зброю Росії із часу його вступу на посаду наприкінці липня.

Пезешкіян, однак, повторив тезу Кремля про те, що війна РФ проти України розпочалася через порушення країнами НАТО "обіцянки не розширюватися на схід".

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У відповідь на інформацію про постачання Іраном до Росії балістичних ракет Європейський Союз підготував новий пакет обмежувальних заходів проти Ірану.

Росія вже отримала партії балістичних ракет від Ірану. 10 вересня США запровадили санкції проти Ірану у відповідь на його співпрацю з РФ.

7 вересня у звіті Інституту вивчення війни зазначалося, що Іран нещодавно поставив Росії понад 200 балістичних ракет Fateh-360. Представники США та Європи підтвердили, що Тегеран почав постачати Росії балістичні ракети малої дальності.