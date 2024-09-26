Штати виділяють новий пакет військової допомоги Україні на 375 млн доларів, повідомила пресслужба Пентагону.

Що містить новий пакет військової допомоги від США

За даними міністерства оборони Сполучених Штатів, ця підтримка забезпечить Україну додатковими можливостями для задоволення нагальних потреб, зокрема зброю класу повітря-земля, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, бронетехніку та протитанкову зброю.

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Пакет допомоги містить таке озброєння:

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боєприпаси класу "повітря-земля";

боєприпаси для HIMARS;

155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

ракети трубчастого пуску з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin та AT-4;

броньовані машини охорони M1117;

броньовані авто MRAP;

легкі тактичні машини;

стрілецька зброя;

патрульні катери;

саперна техніка та боєприпаси;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.

США поки не оголосять про зняття обмежень на використання зброї Україною

Наразі Сполучені Штати не можуть оголосити про зняття обмежень на застосування наданої Україні далекобійної західної зброї вглиб Росії.

США хочуть отримати від Президента України Володимира Зеленського детальні плани щодо ударів по території Росії наданою зброєю, перш ніж зняти встановлені обмеження.

11 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив держсекретарю Британії Девіду Ламмі, що Україна очікує на дозвіл Великої Британії завдавати удари далекобійною зброєю по військових цілях на території РФ.