У ніч проти 26 вересня ударний дрон Росії пролетів неподалік Рівненської атомної електростанції, повідомив НАЕК "Енергоатом".
Російський дрон пролетів біля Рівненської АЕС 26 вересня
Черговий проліт ударного безпілотника на критично низькій висоті зафіксували неподалік промислового майданчика Рівненської АЕС.
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