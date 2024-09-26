Російський дрон пролетів біля Рівненської АЕС 26 вересня

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Росія готується атакувати три українські АЕС

Росія до зими готується бити по трьох українських атомних електростанціях.

Росія використовує супутники з Китаю для фотографування атомних електростанцій в Україні для підготовки до потенційного удару по них.

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Використання китайських супутників для фотографування українських атомних електростанцій може бути ще одним прикладом допомоги Китаю у збройній агресії Росії.

На початку вересня під час однієї з атак російські ударні безпілотники пролітали всього за кілька кілометрів від Хмельницької атомної електростанції.