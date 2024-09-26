Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що для Російської Федерації повномасштабна війна в Україні є лише початком.

Для президента РФ Путіна головні вороги це демократія та незалежність, цитує DW виступ Пісторіуса у Вільнюсі.

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РФ намагається підірвати єдність ЄС та НАТО

"Для Москви Україна є лише початком. РФ намагається підірвати нашу єдність, ЄС та НАТО, гібридними методами.

Справжній ворог Путіна - наш вільний та незалежний, демократичний спосіб життя", - заявив урядовець.

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Пісторіус зазначив, що у 2014-му році, після окупації Росією Криму, інші країни "замість того, щоб відреагувати на цей дзвіночок, натиснули кнопку відкласти сигнал тривоги".

Окрім того, німецький міністр підтвердив плани уряду ФРН розгорнути у Литві повноцінну бригаду до 2027 року.

Німецьких військових почнуть направляти туди вже цього року.

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"Ми усвідомлюємо свою відповідальність як центрального логістичного вузла в Європі, що гарантує, що війська можуть швидко переміщатися з Атлантики на східний фланг у разі потреби...", - заявив Пісторіус.

Він зазначив, що понад 35 000 німецьких військовослужбовців, 200 літаків, два фрегати та додаткові сили можуть бути приведені у готовність до 2025 року.

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Якщо Україна впаде, то Молдова буде наступною ціллю Росії - подробиці

18 вересня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що допомога Україні дуже важлива для Молдови, оскільки сприяє збереженню її безпеки.

Водночас президентка Молдови Майя Санду зазначала, що війна в Україні завдає серйозної шкоди молдовській економіці та ускладнює розвиток країни.

"Невизначеність, викликана війною, продовжує серйозно перешкоджати нашому економічному розвитку і буде перешкоджати йому доти, доки триває війна", - заявляла Санду.