Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену, Конгресу та всьому американському народу за оголошення оборонної допомоги Україні на суму $7,9 мільярда та запровадження санкцій проти Росії.

Про це він повідомив у Telegram.

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Допомога Україні від США на майже $8 млрд - що відомо

«Від імені українського народу та наших відважних воїнів на передовій я дякую нашому найближчому союзнику, США, за те, що вдалося знайти спосіб виділити залишок безпекової допомоги Україні та забезпечити, щоб повноваження Президента не закінчилися до кінця фінансового року у США», - заявив Зеленський.

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Він запевнив, що Україна використає цю допомогу в найбільш ефективний і прозорий спосіб для досягнення головної спільної мети: перемоги, справедливого і тривалого миру і трансатлантичної безпеки.

Президент України повідомив, що США надають додаткову батарею ППО Patriot, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, безпілотники, ракети дальнього радіуса дії та боєприпаси.

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Крім того, Україна отримає кошти для зміцнення оборонно-промислової бази.

«Також ціную рішення розширити програми з підготовки більшої кількості наших пілотів для польотів на F-16, а також рішучі санкції, запроваджені для подальшого обмеження здатності Росії фінансувати свою агресію проти України», - сказав Президент.

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Він наголосив, що Україна та США залишаються близькими союзниками, відданими захисту свободи, людського життя та спільної безпеки в Європі та за її межами.

Байден оголосив про пакет допомоги для України - подробиці

Президент США Джо Байден повідомив про виділення оборонної допомоги Україні на суму 7,9 мільярда доларів та запровадження санкцій проти Росії.

«Я наказав міноборони розпорядитися всіма коштами, що залишилися на допомогу безпеці України, до кінця мого терміну перебування на посаді.

У рамках цих зусиль Міноборони виділить решту коштів з Ініціативи сприяння безпеці в Україні до кінця цього року», - заявив Байден.

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Він також авторизував $5,5 млрд у рамках повноважень Президента США щодо вилучення озброєнь, щоб гарантувати, що ці повноваження не закінчаться.

Байден додав, що Пентагон оголосить про виділення 2,4 мільярда доларів США на безпекову допомогу в рамках Ініціативи сприяння безпеці України з метою забезпечення Україною додатковою ППО, дронами та боєприпасами класу «повітря-земля», а також зміцнення оборонно-промислової бази України та підтримки її обслуговування.

Президент США зазначив, що для того, щоб посилити можливості України в питанні далекобійних ударів, він вирішив передати Україні тактичні плануючі керовані авіаційні бомби Joint Standoff Weapon (JSOW).

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Він додав, що для подальшого посилення протиповітряної оборони України доручив Міноборони відреставрувати та надати Україні додаткову батарею ППО «Patriot» і ракети до неї.

«Такий крок є продовженням мого рішення на початку цього року перенаправити експорт американських систем ППО в Україну, забезпечивши її сотнями додаткових ракет до Patriot і ракет типу AMRAAM впродовж наступного року, це допоможе Україні захистити свої міста і людей», - сказав Байден.

Крім цього, для розширення потенціалу Повітряних сил України Байден доручив Пентагону розширити програму навчання українських пілотів на F-16, зокрема шляхом підготовки ще 18 пілотів наступного року.

У США запровадили нові санкції проти Росії

«Щоб протистояти ухиленню від санкцій проти Росії і відмиванню грошей, Міністерство юстиції, Міністерство фінансів і Секретна служба США сьогодні вжили заходів, щоб зруйнувати глобальну мережу криптовалют у координації з міжнародними партнерами», - заявив Президент.

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Він додав, що Сполучені Штати продовжать збільшувати витрати Росії на її війну проти України та позбавляти російську оборонно-промислову базу ресурсів.

На останок Байден анонсував зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») в Німеччині наступного місяця.

«Завдяки цим крокам мій меседж чіткий: Сполучені Штати надаватимуть Україні підтримку, необхідну для перемоги у цій війні», - заявив він.

Коли Україні надійде вся ухвалена Конгресом допомога

26 вересня заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх заявила, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена працює над наданням Україні обіцяної Конгресом допомоги до завершення каденції Байдена.

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"Я поки що не маю офіційних оголошень з цього приводу, але можу вам сказати, що ми прагнемо забезпечити, щоб Україна отримала ресурси, схвалені Конгресом, до кінця терміну президентства [Джо Байдена − ред.]", − пояснювала Сінгх.