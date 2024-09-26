У Чернігівській області спостерігається погіршення якості води у річці Сейм в районах населених пунктів Батурин і Долинське.
Водночас на Київщині у Десні переміщення забруднення не фіксується, повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
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Забруднення річки Сейм на Чернігівщині − подробиці
Якість води на річці Десна у місцях водозаборів Києва та Броварів у межах норми.
Також ситуація стабілізувалась у нижній течії річки Десна, показники якості води коливаються та перебувають на рівні значень попередньої доби.
Розчинений кисень у воді всіх відібраних проб знаходиться в межах норми.
У річці Сейм на території Сумської області - спостерігається покращення показників якості води біля с. Чумакове.
Показник хімічного споживання кисню знизився у всіх пунктах спостережень.
Забруднення, яке фіксується на ділянці с. Мутин – с. Озаричі стало менш концентрованим.
На Чернігівщині спостерігається погіршення якості води у річці Сейм. У Батурині зафіксоване перевищення по хімічному споживанню кисню у 3,2 раза.
У річках Сейм та Десна у Сумській та Чернігівській областях перевищень норм якості за вмістом пестицидів, летких органічних сполук та важких металів не виявлено.
Екологічна катастрофа на Сеймі − що відомо
23 вересня річкою Сейм у Сумській області почала рухатися нова ділянка забрудненої води.
11 вересня зона забруднення Десни просунулася до села Ладинка на Чернігівщині.
10 вересня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що причиною забруднення річки Сейм є скидання нечистот цукровим заводом у місті Тьоткіно Російської Федерації.
7 вересня Міністерство захисту довкілля повідомило, що рух забрудненої води з річок Сейм та Десна у напрямку Києва сповільнюється.
27 серпня Держрибагентство підтвердило, що росіяни забруднили річку Сейм − найбільшу притоку Десни. Згодом забруднена вода дійшла до Десни.
На Сумщині та Чернігівщині виявили перевищення концентрації шкідливих речовин у водоймі.