У Чернігівській області спостерігається погіршення якості води у річці Сейм в районах населених пунктів Батурин і Долинське.

Водночас на Київщині у Десні переміщення забруднення не фіксується, повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

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Забруднення річки Сейм на Чернігівщині − подробиці

Якість води на річці Десна у місцях водозаборів Києва та Броварів у межах норми.

Також ситуація стабілізувалась у нижній течії річки Десна, показники якості води коливаються та перебувають на рівні значень попередньої доби.

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Розчинений кисень у воді всіх відібраних проб знаходиться в межах норми.

У річці Сейм на території Сумської області - спостерігається покращення показників якості води біля с. Чумакове.

Показник хімічного споживання кисню знизився у всіх пунктах спостережень.

Забруднення, яке фіксується на ділянці с. Мутин – с. Озаричі стало менш концентрованим.

На Чернігівщині спостерігається погіршення якості води у річці Сейм. У Батурині зафіксоване перевищення по хімічному споживанню кисню у 3,2 раза.

У річках Сейм та Десна у Сумській та Чернігівській областях перевищень норм якості за вмістом пестицидів, летких органічних сполук та важких металів не виявлено.

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Екологічна катастрофа на Сеймі − що відомо

23 вересня річкою Сейм у Сумській області почала рухатися нова ділянка забрудненої води.

11 вересня зона забруднення Десни просунулася до села Ладинка на Чернігівщині.

10 вересня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що причиною забруднення річки Сейм є скидання нечистот цукровим заводом у місті Тьоткіно Російської Федерації.

7 вересня Міністерство захисту довкілля повідомило, що рух забрудненої води з річок Сейм та Десна у напрямку Києва сповільнюється.

27 серпня Держрибагентство підтвердило, що росіяни забруднили річку Сейм − найбільшу притоку Десни. Згодом забруднена вода дійшла до Десни.

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На Сумщині та Чернігівщині виявили перевищення концентрації шкідливих речовин у водоймі.