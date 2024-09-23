22 вересня річкою Сейм у Сумській області почала рухатися нова ділянка забрудненої води, повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Повторне забруднення річки Сейм − подробиці
У селах Мутин та Озаричі вода Сейму мутна, а рівень хімічного споживання кисню перевищує норму в 4,3 раза, водночас розчинений кисень у воді відсутній.
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Однак наразі покращується якість води в селі Чумакове, де прозорість річкової води збільшилася, але поки ще має жовто-зелений, а місцями сіруватий відтінок.
У Батурині спостерігається перевищення норми хімічного споживання кисню в 1,1 раза, хоча кисневий режим в нормі.
На ріці Десна фіксується стабілізація ситуації − у Чернігівській області вода посвітлішала, і в річці з’являються живі водні біоресурси.
Екологічна катастрофа на Сеймі − що відомо
й1 вересня зона забруднення Десни просунулася до села Ладинка на Чернігівщині.
Циклон, що вирував у Центральній Європі, не дійде до України
10 вересня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що причиною забруднення річки Сейм є скидання нечистот цукровим заводом у місті Тьоткіно Російської Федерації.
7 вересня Міністерство захисту довкілля повідомило, що рух забрудненої води з річок Сейм та Десна у напрямку Києва сповільнюється.
27 серпня Держрибагентство підтвердило, що росіяни забруднили річку Сейм − найбільшу притоку Десни. Згодом забруднена вода дійшла до Десни.
На Сумщині та Чернігівщині виявили перевищення концентрації шкідливих речовин у водоймі.