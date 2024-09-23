22 вересня річкою Сейм у Сумській області почала рухатися нова ділянка забрудненої води, повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Повторне забруднення річки Сейм − подробиці

У селах Мутин та Озаричі вода Сейму мутна, а рівень хімічного споживання кисню перевищує норму в 4,3 раза, водночас розчинений кисень у воді відсутній.

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Однак наразі покращується якість води в селі Чумакове, де прозорість річкової води збільшилася, але поки ще має жовто-зелений, а місцями сіруватий відтінок.

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У Батурині спостерігається перевищення норми хімічного споживання кисню в 1,1 раза, хоча кисневий режим в нормі.

На ріці Десна фіксується стабілізація ситуації − у Чернігівській області вода посвітлішала, і в річці з’являються живі водні біоресурси.