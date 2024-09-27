Україна отримала перші зенітні системи Skynex від німецької Rheinmetall ще у квітні 2023 року, але лише у середу на цьому тижні оприлюднила кадри, на яких ця сучасна система показана в дії.

Відео дозволяє глядачеві в реальному часі відчути усі переваги роботи Skynex з її автоматизованим супроводженням цілей, керованим електрооптичною системою, інтегрованою з радаром, а також спостережним радаром X-TAR3D, здатним виявляти цілі на відстані до 50 кілометрів.

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На оприлюднених кадрах також видно, як бойовою частиною зброї можна керувати дистанційно з віддаленого командного пункту.

Що таке система ППО Skynex

Система Skynex має стати ключовим елементом інтегрованих систем протиповітряної оборони поряд із таким ракетами ППО, як Iris-T, AIM-9X або Stinger. Платформа може бути встановлена ​​на бронемашині або облаштованій вантажівці з адаптованими радарами та оптичними системами наведення.

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Схоже, що Україна використовуватиме систему Skynex у режимі демонтованої стаціонарно розміщеної платформи як засіб ППО, що захищатиме ключові українські цілі високої цінності. Це спростить обслуговування системи та прискорить її підготовку до бойового застосування.

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Кожен снаряд цієї системи важить 1,7 кілограма, а вага бойової частини – 750 грамів.

Снаряд містить сім боєзарядів. Після пострілу, у безпосередній близькості від цілі, снаряд випускає 152 3,3-грамові вольфрамові флешети, запрограмовані на самознищення у разі, якщо постріл не буде влучним.

Гармата має початкову швидкість стрільби 1050 метрів за секунду, а максимальна дальність влучання складає 5 кілометрів трохи більше ніж за вісім секунд.