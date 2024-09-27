Китай, Бразилія та деякі країни Глобального Півдня створять платформу "Друзі миру" для мирного врегулювання так званої "української кризи", повідомив Укрінформ, посилаючися на МЗС КНР.

Що таке платформа "Друзі миру"

"Друзі миру" будуть не закритою групою країн, а відкритою платформою, яка не прагне конкуренції та конфронтації, а веде інклюзивний діалог. Це відповідає зусиллям Китаю, Бразилії та країн Глобального Півдня, які прагнуть миру", − пояснив Ван на зустрічі з головним радником президента Бразилії з питань міжнародної політики Селсо Аморімом.

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За словами китайського топдипломата, нова платформа створюється заради миру і повинна вітатися міжнародною спільнотою.

"Друзі миру" стане майданчиком для об’єктивних і раціональних голосів та відіграватиме конструктивну роль у політичному врегулюванні "української кризи".

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Аморім своєю чергою згадав китайсько-бразильський "консенсус із шести пунктів" з урегулювання в Україні, який, як він сказав, "має велике значення", не уточнюючи для чого саме.

"Обидві сторони продовжуватимуть працювати разом та відігравати роль "друзів миру" і сприяти охолодженню ситуації у конфлікті", − зауважив бразильський чиновник.