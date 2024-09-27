З початку 2024/2025 маркетингового року Україні вдалося експортувати 10, 053 млн тонн зернових та зернобобових культур.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

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Скільки тонн зернових експортувала Україна

Зазначається, що у 2024/2025 МР, станом на 27 вересня, Україна вже експортувала 5,802 млн т пшениці (торік - 3,115 млн т), 1,253 млн т ячменю (торік - 603 тис. т), 7,5 тис. т жита (0,7 тис. т) та 2,734 млн т (2,599 млн т) кукурудзи.

Крім того, у зазначений період експортовано 18,3 тис. т борошна (проти 35,1 тис. т за аналогічний період торік).

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Україна експортувала понад 67 млн тонн аграрної продукції

Близько 67,4 млн тонн зернових та олійних культур, а також продуктів їх переробки вдалося експортувати Україні у 2023/2024 маркетинговому році.

Попри тимчасову окупацію земель сільськогосподарського призначення Україна залишається лідером з виробництва і експорту сільськогосподарської продукції.

У першому півріччі 2024 року експорт з аграрного сектора України склав 12,4 млрд доларів. Близько 41 млн тонн із 60 млн тонн вантажообігу у портах Великої Одеси склало експортоване продовольство.

За шість місяців цього року українські експортери наростили обсяг продажів своїх товарів на 35% порівняно з тим самим періодом торік.