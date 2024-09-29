Ліквідація лідера угруповання «Хезболла» Хасана Насралли є «проявом справедливості для його численних жертв, включаючи тисячі американців, ізраїльтян і ліванських цивільних».

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляється на сайті Білого дому.

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Байден зробив заяву щодо ліквідації лідера «Хезболли»

«Хасан Насралла та терористичне угруповання «Хезболла», яке він очолював, відповідальні за вбивство сотень американців протягом чотирьох десятиліть панування терору», - йдеться в заяві Джо Байдена.

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Байден зазначив, що удар, внаслідок якого загинув Насралла, стався у ширшому контексті конфлікту, який почався з різанини, влаштованої ХАМАСом 7 жовтня 2023 року.

«Наступного дня Насралла схвалив доленосне рішення об’єднатися з «Хамасом» і відкрити те, що він назвав «північним фронтом» проти Ізраїлю», - додав американський президент.

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Він наголосив, що Сполучені Штати повністю підтримують право Ізраїлю на захист від «Хезболли», «Хамасу» і «Хуситів» і будь-яких інших терористичних угруповань, які підтримує Іран.

«Буквально вчора я доручив своєму міністру оборони ще більше посилити оборонну позицію збройних сил США в регіоні Близького Сходу, щоб стримати агресію та знизити ризик більш масштабної регіональної війни. Зрештою, наша мета - деескалація поточних конфліктів у Газі та Лівані дипломатичними засобами», - зауважив Джо Байден.

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Ліквідація лідера «Хезболли» Хасана Насралли

28 вересня ЦАХАЛ заявив про загибель лідера «Хезболли» Хасана Насралли внаслідок ізраїльського авіаудару в Бейруті.

Зазначається, що Хасан Насралла був ліквідований разом з командувачем Південного фронту Алі Каркі та іншими командирами угруповання 27 вересня.

Ізраїльська армія вдарила по центральному штабу «Хезболли», який розташовувався під землею під житловим будинком.

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«Удар був нанесений в той час, коли вище командування «Хезболли» керувало зі штаб-квартири та здійснювало терористичну діяльність проти громадян держави Ізраїль», - повідомили Збройні сили Ізраїлю.

Згодом «Хезболла» підтвердила смерть Хасана Насралли.

У США заявили, що Ізраїль заздалегідь не попереджав Сполучені Штати про удари по Бейруту.

На тлі ескалації ракетних обстрілів між Ізраїлем і «Хезболлою» в ЄС порадили авіакомпаніям уникати польотів над Ліваном та Ізраїлем. Така рекомендація діє до 31 жовтня і «може бути переглянута раніше».