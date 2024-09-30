Лише союзники НАТО будуть вирішувати, можливо чи ні запросити Україну до НАТО, коли навіть частина її території буде окупована російською армією.

Про це заявив Єнс Столтенберг передостаннього дня на посаді генерального секретаря НАТО в ексклюзивному інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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Єдиний спосіб для України потрапити у НАТО - закінчення війни

"Союзники по НАТО мають вирішувати, як саме членство має застосовуватися або працювати для України, і ми всі це усвідомлюємо.

Звісно, якщо говоримо, що єдиний спосіб для України стати членом - це закінчення війни і повний контроль над усією українською територією, тоді даємо президенту Путіну всі стимули просто знайти спосіб продовжувати війну", - пояснив генсек НАТО.

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Столтенберг вважає, що гарантії безпеки НАТО є шляхом забезпечення тривалого й справедливого миру для України.

Однак вступ країни до Альянсу неповною територією вже траплявся.

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"Тож знов-таки, я вважаю, що це може бути способом гарантувати, що коли між Росією та Україною буде досягнуто певної угоди, що на цьому це припиниться. І знов-таки Україна сама вирішуватиме, що прийнятно. Звісно, союзники по НАТО вирішують, чи можуть гарантії статті 5 застосовуватися до частин української території", - додав він.

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Генсек Альянсу зазначив, що "лише українцям вирішувати, які умови для переговорів і які умови для прийнятного рішення".

Водночас Столтенберг наголосив, що якщо сторони досягнуть домовленостей "щодо нового порядку, то, звісно, треба зробити так, щоб війна на цьому дійсно припинилася".

Він нагадав, що війна "розпочалася не 2022 року, а 2014 року, коли Росія забрала Крим, а потім трохи пізніше вони пішли на Східний Донбас".

"Цього разу не можемо мати "Мінськ-3", новий порядок, який РФ не поважає і який лише дає їй деяку паузу для перегрупування та відновлення нових атак.

Отже, цього разу маємо переконатися, що якщо ми про щось домовляємось, це має бути кінець, це має припинитися. Тому маємо озброїти українські сили, щоб вони могли стримувати подальшу російську агресію", - наголосив генсек НАТО.

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"Але ми також маємо надати надійні гарантії безпеки. Звісно, найнадійнішою гарантією безпеки буде членство в НАТО в нашому пункті про колективну оборону, стаття 5. Тож я вірю, що членство в НАТО може стати способом забезпечення міцного миру для України, і що війна справді на цьому припиниться", - додав Столтенберг.

НАТО вже надало Україні кілька пакетів військової допомоги - подробиці

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Обсяг допомоги переглянуть на саміті наступного року, аби переконатися, що внесок і далі відповідатиме потребам України.

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Марка Рютте обрали генсеком НАТО - що відомо

26 червня прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте офіційно призначили генеральним секретарем НАТО.

1 жовтня відбудеться офіційна церемонія передачі повноважень обраному генеральним секретарем Альянсу Марку Рютте.

Єнс Столтенберг займав посаду очільника НАТО десять років.