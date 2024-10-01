Центр гуманітарного розмінування підписав перший договір з переможцем аукціону на надання послуг з розмінування сільськогосподарських земель у межах програми компенсації, повідомило Міністерство економіки України.

Перший договір на розмінування агроземель за держпрограмою − подробиці

Переможцем аукціону став оператор протимінної діяльності "Українські сервіси розмінування". Він розміновуватиме ділянку площею 86 га в Шевченківській громаді Миколаївської області.

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За це розмінування ділянки він отримає 4,85 млн гривень.

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"Вперше в українській історії ми маємо підписану угоду з розмінування ділянки сільськогосподарського призначення, як результат відкритих торгів у системі Prozorro. Завдяки конкуренції початкова ціна знизилась на понад один мільйон гривень.

За її словами, уряд заощадить кошти, а фермер отримає повну компенсацію вартості розмінування від держави.

Наразі в Prozorro відбулися 11 подібних аукціонів, на яких змагалися від 2 до 6 учасників.

Падіння цін під час торгів становило понад 18%, а це своєю чергою зекономить для держбюджету понад 44 млн гривень.

Україна втрачає понад 11 млрд доларів щорічно через замінування територій

Збитки України через міни та інші вибухонебезпечні предмети становлять 11,2 млрд доларів щорічно.

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Понад 20% ВВП втратили через замінування Чернігівської, Сумської, Миколаївської та Харківської областей, а місцева влада не отримує понад 1,1 млрд доларів податків із цих регіонів.

Від початку деокупації правобережної частини Херсонської області вибухотехніки розмінували понад 335 тис. гектарів території. Деякі громади залишаються із замінованими понад 30 тисячами га.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що у 2024 році сапери перевірили й повернули у використання аграріїв понад 156,6 тис. га сільськогосподарських земель.