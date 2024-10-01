Під час головування в ЄС Польща вважає однією зі своїх пріоритетних цілей повну зупинку імпорту російських енергоносіїв до Європи.

Про це на Варшавському безпековому форумі заявив державний секретар Міністерства клімату та навколишнього середовища Польщі Кшиштоф Болест, передає кореспондент Укрінформу.

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У ЄС хочуть розв'язати проблему енергозалежності європейських країн від РФ

«Ми вже пройшли 80% шляху до відмови від викопних російських енергоносіїв, але останні 20% надзвичайно складні», - сказав Болест.

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За його словами, деяким країнам Євросоюзу важко відмовитися від поставок із Росії, тому що для них це єдине джерело імпорту природного газу, тож європейським партнерам потрібно діяти у дусі солідарності й разом допомогти таким країнам покінчити із залежністю від РФ.

«Під час головування Польщі у Європейському Союзі ми хочемо завершити роботу над цим завданням і досягнути заявленої програмними документами ЄС мети – повністю зупинити постачання російських енергоносіїв до Європи», - зазначив польський урядовець.

Більше по темі Польща очікує "не планів, а рішення" щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Раніше міністр оборони Польщі заявив, що Польща не дозволить Україні вступити до ЄС без вирішення "Волинського питання".

Він зауважив, що європейцям нелегко повністю відмовитися від російського енергетичного імпорту, проте якщо працювати спільно і цілеспрямовано, то ця мета стане досяжною.

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«Це буде нелегко, але… ми намагатимемося тримати цю тему на порядку денному і думаю, ми можемо виконати це складне завдання», - підсумував Болест.

Польща хоче обговорити Волинську трагедію під час переговорів про вступ України до ЄС

30 вересня заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський заявив, що Польща планує порушити питання ексгумацій польських жертв Волинської трагедії на переговорах про членство України у Європейському Союзі.

За його словами, "якщо цей розділ не буде закрито, то Україна не просунеться в наступних розділах".