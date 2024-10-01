Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував швидкий запуск мобільного додатку для ветеранів "Ветеран+".

Також уряд працює над запровадженням нових аспектів ветеранської політики, заявив він під час засідання уряду.

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Нові сервіси для ветеранів - що відомо

"Ще один важливий аспект – це викорінення бюрократичної тяганини завдяки цифровізації. Вже запрацювали додатки "Армія+" та "Резерв+", а незабаром запрацює "Ветеран+", - сказав Шмигаль.

Крім того, прем'єр зазначив, що уряд також реалізує нову ветеранську політику, яка включає нові послуги та цифрові сервіси для ветеранів.

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Зокрема, ідеться про підтримку ветеранського бізнесу та створення умов для навчання новим професіям з подальшим працевлаштуванням, лікування та реабілітації, вшанування подвигу українських військових на всіх рівнях.

Міністерство оборони працює над застосунком "Ветеран+"

Міністерство оборони наразі впроваджує два інфраструктурні проєкти з реінтеграції ветеранів війни, а також працює над розробкою застосунку "Ветеран+".

23 серпня Кабінет міністрів призначив Павла Бортнікова заступником міністра у справах ветеранів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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5 серпня міністерство у справах ветеранів запустило е-Карту вакансій державної служби та органів місцевого самоврядування для ветеранів.