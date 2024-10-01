З 29 вересня НАТО розпочав додаткове спостереження за повітряним простором Румунії, залучивши ще один літак дальнього радіолокаційного стеження (AWACS), повідомило Об’єднане командування Військово-повітряних сил Альянсу.

Літаки НАТО контролюють авіапростір над Румунією

За рекомендацією Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних НАТО в Європі, було ухвалене рішення про польоти AWACS.

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У командуванні зазначили, що польоти допоможуть підтримати посилену присутність Альянсу в регіоні і відстежувати російську військову активність.

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Літаки спостереження здійснюють моніторинг російської військової активності на кордонах Альянсу та посилюють здатність Румунії реагувати на повітряні загрози поблизу її кордонів.

"Польоти відбуватимуться виключно над територією Альянсу і здійснюватимуться з авіабази Превеза в Греції", – наголосили у НАТО.

Більше по темі ПАРЄ закликала посилити санкції проти російських пропагандистів Також РПЦ визнали інструментом російської пропаганди.

Румунія закликала НАТО відреагувати на порушення повітряного простору РФ

18 вересня під час зустрічі "Бухарестської дев'ятки" (B9) міністр оборони Румунії Анджел Тилвар заявив, що НАТО має рішуче та скординовано діяти у відповідь на інциденти, в ході яких російські ракети або безпілотники, випущені по Україні, вторгаються в повітряний простір Альянсу.

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"Країни "Бухарестської дев'ятки" глибоко стурбовані неодноразовими вторгненнями російських безпілотників та ракет у повітряний простір НАТО у Польщі, Румунії, Латвії, а також ескалацією напруженості вздовж східного флангу НАТО", - зазначав Тилвар.

Російські "Шахеди" на території Румунії – що відомо

27 вересня Румунія підіймала F-16 та два іспанські винищувачі F-18 через російський дрон, який, імовірно, міг порушити повітряний простір країни під час атаки по Україні.

24 вересня на території Румунії, навпроти українського міста Ізмаїл, вкотре знайшли уламки російського ударного безпілотника "Шахед".

9 вересня поблизу села Периправа повіту Тулча знайшли залишки російського безпілотника.

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1 серпня в районі комуни Чаталкіой повіту Тулча в Румунії знайшли уламки російського дрона.

А 24 липня три російські безпілотники Shahed 131/136 під час нічної атаки на Україну залетіли на територію Румунії, де впали в районі села Нікуліцел.