У Києві 1 жовтня міський голова Віталій Кличко та голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнека відкрили меморіал "Небесний дозор" у пам’ять про бійців 10-го мобільного прикордонного загону "Дозор".

Про це повідомив Віталій Кличко у Telegram.

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У Києві відкрили меморіал «Небесний дозор»

Меморіал відкрили у новоствореному сквері Героїв-прикордонників на знак шани та пам’яті загиблих Героїв 10-го мобільного прикордонного загону "Дозор", - написав Віталій Кличко.

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Мер Києва зазначив, що меморіал та сквер створили за підтримки меценатів.

Кличко також висловив вдячність захисникам за їхній подвиг.

"Уже 11-й рік наші бійці протистоять російському злу і агресії. Українці б’ються за свою вільну та незалежну державу. Ми не здамося, як би складно не було. Справжня сила – тільки в єднанні нації, її зосередженості на головній меті", - зазначив Віталій Кличко.

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В Україні сьогодні відзначають День захисників і захисниць України

1 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць України.

До привітань доєдналися Президент України Володимир Зеленський, очільник Служби безпеки України генерал-лейтенант Василь Малюк та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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Зеленський наголосив, що незалежність України є здобутком усіх хто бореться заради неї, захищає державу і хто віддав своє життя, щоб країна жила.

Читайте у матеріалі Kyiv Post про привітання українських захисників та захисниць.

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