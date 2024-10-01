За чотири тижні бета-тестування програми "Національний кешбек" вже 884 тисячі українців або 95% споживачів, які позначили картки для виплат у Дії, бачать нараховані кошти.

Про це повідомляє Міністерство економіки України,

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Скільки коштів українцям нарахували за програмою Національний кешбек

Українці отримали на картки 23,6 млн грн кешбеку за придбання товарів українського виробництва.

За цей час відкрили 1,8 млн карток для отримання коштів. Проте лише 926 тис. користувачів активували у Дії картки для виплат.

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Підсумком четвертого тижня бета-тестування кешбеку став прогрес у передачі інформації про транзакції банками.

Завдяки цьому більшість споживачів вже бачать нарахований їм кешбек в кінці наступного дня за попередній.

З початком нового місяця усі користувачі бачать у Дії суму нарахованого кешбеку саме за жовтень.

У Мінекономіки нагадали, що нарахований кешбек за вересень українці отримають на картку «Національний кешбек» до 20 жовтня.

Вже за кілька днів у Дії з'явиться можливість бачити кешбек за попередній місяць.

Також низка торгових мереж вже здійснила маркування товарів на полицях і розмістили позначки в магазинах про приєднання до програми «Національний кешбек».

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Ідеться про Епіцентр К, Нова лінія, Аврора, Таврія В, Копілка, WOG, Будинок іграшок, Аптека Зі, Comfy, Сімі, Thrash!Траш!, МегаМаркет.

До проєкту за останній тиждень доєдналися нові торгівельні мережі — Наш Край, SPAR, Коло.

«Національний кешбек» від держави доступний вже на 235 тисячі українських товарів від 1234 місцевих виробників.

Програма "Національний кешбек" − що треба знати

2 вересня офіційно стартував "Національний кешбек", який дає змогу громадянам повертати 10% від вартості покупок вітчизняних товарів. Програма спрямована на підтримку вітчизняного виробника та стимулювання попиту на українську продукцію.

Максимальна сума кешбеку становить 3 000 грн на місяць, а отримані кошти можна витратити на медичні, комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг, або пожертвувати на ЗСУ.

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За перший тиждень роботи програми "Національний кешбек" українці відкрили 800 тис. карток.

Подробиці про те, як можна доєднатися до програми та отримати кешбек дізнавайтеся в матеріалі Kyiv Post тут.

25 вересня стало відомо, що компанії з власниками з Росії беруть участь у "Національному кешбеку".

Три компанії з Полтавщини, Черкащини та Одещини мали російських власників на початок повномасштабного вторгнення.

Наразі, всі вони позбулися російського сліду.