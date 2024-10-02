У своїй першій політичній промові у вівторок новий прем’єр-міністр Франції Мішель Барньє наполягав, що підтримка Францією боротьби України за захист її суверенітету триватиме під керівництвом його уряду.
«Це люди, які протягом двох з половиною років від початку загарбницької війни борються і гинуть, захищаючи свою свободу, суверенітет і територіальну цілісність», – сказав Барньє в Національній асамблеї, говорячи про Україну.
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«Ми маємо розуміти, що вони борються за те, щоб захистити цінності, які ми також поділяємо», – наголосив він.
До того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, Барньє сприяв «діалогу» з Кремлем, але після цього змінив свою позицію. Найвищі керівники його уряду, міністр збройних сил Себастьєн Лекорню та новий міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро, також є головними проукраїнськими фігурами.
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Барньє, представник консервативної Республіканської партії Франції, розпочав свій термін 5 вересня після відставки Габріеля Аттала, більш ліберального голосу від партії Відродження, який був одночасно наймолодшим прем’єр-міністром країни у 34 роки та першим відкритим геєм серед лідерів уряду.
Попри обіцянку Барньє підтримувати Україну, республіканці балотувалися на платформі скорочення витрат на останніх виборах, і їхньому уряду доручили розробити національний бюджет на 2025 рік до 1 жовтня. Барньє сказав, що Франція повинна скоротити свій бюджетний дефіцит і підтримувати стрімкий борг.
«Дамоклів меч, що висить над нами, – це наш колосальний фінансовий борг», – пояснив Барньє Національній асамблеї.
Зеленський на оборонній конференції заявив, що Україна виробила в 25 разів більше боєприпасів, ніж за весь 2022 рік
Виступаючи на оборонній конференції, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виробила всередині країни в 25 разів більше артилерійських і мінометних снарядів, ніж за весь 2022 рік.
Майже 300 компаній, як українських, так і іноземних, прибули до Києва на конференцію Другого міжнародного форуму оборонної промисловості (DFNC2).
«Сьогодні кожен може побачити цю нову українську здатність. Лише за перше півріччя цього року Україна виробила в 25 разів більше артилерійських і мінометних боєприпасів, ніж за весь 2022 рік», – пояснив Зеленський, додавши, що в Україні також створено нове підприємство з ремонту різної військової техніки.
«У надзвичайно складних умовах повномасштабної війни, під постійними нападами Росії, українцям вдалося побудувати де-факто нову оборонну промисловість», – зазначив український президент.
«Якщо кілька років тому український ОПК, на жаль, виглядав безпорадним, то сьогодні це галузь, яка йде до лідерства, принаймні в Європі. Сьогодні це галузі, якими Україна знову може по праву пишатися», – закцентував Зеленський.
У вересні минулого року в Києві відбувся Перший міжнародний форум оборонної промисловості. Конференція збирає виробників танків, артилерії, безпілотників та боєприпасів, а також виробників оборонної техніки.
У Запоріжжі кількість поранених зросла до 32, серед них троє дітей, а на Херсонському ринку – загиблих
У ніч на вівторок рятувальники повідомили, що 32 мирних жителі отримали поранення внаслідок авіаударів Росії по житлових районах Запоріжжя, шостого за величиною міста України. Одна людина загинула.
Серед поранених є щонайменше троє дітей віком 9, 10 та 12 років. Вдень по всьому місту пролунали вибухи, коли російські окупаційні війська скинули шість авіаційних бомб.
Удари завдали невдовзі після того, як російська авіація вбила шість мирних жителів на ринку в Херсоні. Близько 9 години ранку 1 жовтня російські війська обстріляли центр Херсона зі ствольної артилерії по району біля місцевого продуктового ринку та зупинки громадського транспорту.
Очільник місцевої військової адміністрації повідомив, що серед постраждалих жінки 68, 65 та 33 років, а також 65-річний чоловік. У всіх вибухові та осколкові поранення, отримані під час російської атаки, коли вони були на вулиці.
«Росіяни продовжують цілити по мирному населенню!» – написав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
«Херсонці, переконливо прошу без нагальної потреби сьогодні не виходити з дому», – закликав керівник ОВА.
A Russian strike on Kherson, right in the city center. As of now, six deaths have been confirmed. My deepest condolences to all the families and friends affected. Six people have been injured and are receiving the necessary assistance.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 1, 2024
Daily Russian terror, daily attempts to… pic.twitter.com/NumZfeMrmy
Russian bomb hits fourteen-story building in Zaporizhzhia— Katerina Horbunova (@blue_eyedKeti) October 1, 2024
Part of the building is simply gone.
Fucking Russians pic.twitter.com/doP96rT0C8