У своїй першій політичній промові у вівторок новий прем’єр-міністр Франції Мішель Барньє наполягав, що підтримка Францією боротьби України за захист її суверенітету триватиме під керівництвом його уряду.

«Це люди, які протягом двох з половиною років від початку загарбницької війни борються і гинуть, захищаючи свою свободу, суверенітет і територіальну цілісність», – сказав Барньє в Національній асамблеї, говорячи про Україну.

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«Ми маємо розуміти, що вони борються за те, щоб захистити цінності, які ми також поділяємо», – наголосив він.

До того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, Барньє сприяв «діалогу» з Кремлем, але після цього змінив свою позицію. Найвищі керівники його уряду, міністр збройних сил Себастьєн Лекорню та новий міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро, також є головними проукраїнськими фігурами.

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Барньє, представник консервативної Республіканської партії Франції, розпочав свій термін 5 вересня після відставки Габріеля Аттала, більш ліберального голосу від партії Відродження, який був одночасно наймолодшим прем’єр-міністром країни у 34 роки та першим відкритим геєм серед лідерів уряду.

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Попри обіцянку Барньє підтримувати Україну, республіканці балотувалися на платформі скорочення витрат на останніх виборах, і їхньому уряду доручили розробити національний бюджет на 2025 рік до 1 жовтня. Барньє сказав, що Франція повинна скоротити свій бюджетний дефіцит і підтримувати стрімкий борг.

«Дамоклів меч, що висить над нами, – це наш колосальний фінансовий борг», – пояснив Барньє Національній асамблеї.

Зеленський на оборонній конференції заявив, що Україна виробила в 25 разів більше боєприпасів, ніж за весь 2022 рік

Виступаючи на оборонній конференції, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виробила всередині країни в 25 разів більше артилерійських і мінометних снарядів, ніж за весь 2022 рік.

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Майже 300 компаній, як українських, так і іноземних, прибули до Києва на конференцію Другого міжнародного форуму оборонної промисловості (DFNC2).

«Сьогодні кожен може побачити цю нову українську здатність. Лише за перше півріччя цього року Україна виробила в 25 разів більше артилерійських і мінометних боєприпасів, ніж за весь 2022 рік», – пояснив Зеленський, додавши, що в Україні також створено нове підприємство з ремонту різної військової техніки.

«У надзвичайно складних умовах повномасштабної війни, під постійними нападами Росії, українцям вдалося побудувати де-факто нову оборонну промисловість», – зазначив український президент.

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«Якщо кілька років тому український ОПК, на жаль, виглядав безпорадним, то сьогодні це галузь, яка йде до лідерства, принаймні в Європі. Сьогодні це галузі, якими Україна знову може по праву пишатися», – закцентував Зеленський.

У вересні минулого року в Києві відбувся Перший міжнародний форум оборонної промисловості. Конференція збирає виробників танків, артилерії, безпілотників та боєприпасів, а також виробників оборонної техніки.