1 жовтня у Мелітополі вибухнув автомобіль ВАЗ 2110 поблизу заводу автотракторних запчастин. Внаслідок вибуху було ліквідовано військовослужбовців РФ.
Вибух організувало підпілля у співпраці з Головним управлінням розвідки Міноборони (ГУР), повідомила пресслужба ГУР.
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Згідно з даними ГУР, у салоні авто перебували троє військовослужбовців російської окупаційної армії.
Операцію зі знищення російських окупантів, причетних до організації терору місцевого населення, здійснили представники підпілля у взаємодії з ГУР МОУ.
"ГУР МО України нагадує - кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата", - зазначили у ГУР.
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11 вересня в Єкатеринбурзі пролунав вибух біля контрольно-пропускного пункту військової частини. Внаслідок вибуху було ліквідовано особовий склад Росгвардії.
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