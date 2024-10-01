1 жовтня у Мелітополі вибухнув автомобіль ВАЗ 2110 поблизу заводу автотракторних запчастин. Внаслідок вибуху було ліквідовано військовослужбовців РФ.

Вибух організувало підпілля у співпраці з Головним управлінням розвідки Міноборони (ГУР), повідомила пресслужба ГУР.

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У Мелітополі підірвали російських військових - що відомо

Згідно з даними ГУР, у салоні авто перебували троє військовослужбовців російської окупаційної армії.

Операцію зі знищення російських окупантів, причетних до організації терору місцевого населення, здійснили представники підпілля у взаємодії з ГУР МОУ.

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"ГУР МО України нагадує - кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата", - зазначили у ГУР.

У Росії партизани разом із ГУР підірвали військових біля КПП - що відомо

11 вересня в Єкатеринбурзі пролунав вибух біля контрольно-пропускного пункту військової частини. Внаслідок вибуху було ліквідовано особовий склад Росгвардії.

Контроль над Вовчанським агрегатним заводом буде сприяти контрнаступу ЗСУ
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Завод був опорним пунктом росіян на Харківському напрямку.

Вибуховий пристрій виготувало підпілля у співпраці з Головним управлінням розвідки Міноборони (ГУР).

Вибухівка уламкової дії загальною масою 6 кг приховано розмістили біля КПП Росгвардійців.

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