Росія вчинила в Україні понад 4 700 екологічних злочинів на загальну суму $64 млрд.

Приблизно 142 тис. км² вважаються потенційно замінованими, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Росія вчиняє екологічні злочини в Україні - що відомо

"Росія скоїла в Україні понад 4700 екологічних злочинів на 64 млрд доларів, що призвело до забруднення ґрунтів, води, повітря та завдало шкоди природно-заповідному фонду України", - написав Лубінець.

За його словами, на форумі також обговорювали питання впливу мінувань на екологію.

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"Внаслідок російської збройної агресії, Україна є найбільш замінованою державою світу. За даними ООН, це ставить під загрозу життя і здоров’я понад 6 млн людей.

Лише з 24 лютого 2022 року від підриву мін та вибухонебезпечних предметів загинуло 309 людей", - зазначив омбудсмен.

Лубінець розповів, що близько 142 тисячі км² вважаються потенційно замінованими.

Для порівняння, після війни у Хорватії потенційно замінованими вважалися 13 тисяч км². З 1996 року процес розмінування цієї території досі триває.

Лубінець повідомив, що в Україні до розмінування залучено 2149 операторів протимінної діяльності, однак найбільшою потребою для України є забезпечення фахівців обладнанням.

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Екологічна катастрофа на Сеймі − що відомо

23 вересня річкою Сейм у Сумській області почала рухатися нова ділянка забрудненої води.

11 вересня зона забруднення Десни просунулася до села Ладинка на Чернігівщині.

10 вересня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що причиною забруднення річки Сейм є скидання нечистот цукровим заводом у місті Тьоткіно Російської Федерації.

7 вересня Міністерство захисту довкілля повідомило, що рух забрудненої води з річок Сейм та Десна у напрямку Києва сповільнюється.

27 серпня Держрибагентство підтвердило, що росіяни забруднили річку Сейм − найбільшу притоку Десни. Згодом забруднена вода дійшла до Десни.