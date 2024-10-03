Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закони, які обмежують права ЛГБТ-спільноти.

Серед них – закон "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх", який напередодні не підписала президентка країни Саломе Зурабішвілі.

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Про це він повідомив у Facebook.

У Грузії підписали "анти-ЛГБТ" закони - що відомо

У дописі затверджені закони Папуашвілі називає тими, що "захищають найцінніше" для людини – сім'ю та дітей.

Окрім цього, спікер вбачає символізм у тому, що президентка країни відмовилася підписувати ці закони.

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"Закон, який я підписую, не відображає поточні, тимчасові, мінливі ідеї та ідеології, а заснований на здоровому глузді, історичному досвіді та багатовікових християнських, грузинських та європейських цінностях", – зауважив Папуашвілі.

За його словами, влада Грузії готова до критики, яку очікує від певних іноземних партнерів.

Більше по темі Президентка Грузії не підписала законопроєкти, що обмежують права ЛГБТ Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не наклала вето на них.

Він вважає, що цей закон "захищає права всіх громадян, охоплюючи свободу вираження поглядів та не порушуючи права інших, що є суттю та ідеєю справжньої демократії".

Водночас Папуашвілі додав, що "толерантність була, є і буде відмінною рисою грузинського народу".

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Він запевнив, що ухвалений закон нібито має найбільшу громадську підтримку.

Грузинський парламент ухвалив пакет "анти-ЛГБТ" законопроєктів - подробиці

2 жовтня сплив термін, за який президентка Грузії Саломе Зурабішвілі мала підписати закони, що обмежують права ЛГБТ.

Вона не підписала та не ветувала їх.

18 вересня топ-дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель закликав Грузію скасувати ухвалений пакет «анти-ЛГБТ» законів.

Він зазначав, що ці закони порушують основоположні права людини, посилюють дискримінацію та стигматизацію.

17 вересня грузинські парламентарі затвердили в остаточному читанні так званий «анти-ЛГБТ» пакет законопроєктів і поправок до чинних законів.

Запропоновані поправки передбачають, зокрема, заборону на реєстрацію будь-яких союзів, окрім як між чоловіком і жінкою, усиновлення неповнолітніх гомосексуальними парами та операції зі зміни статі.

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У школах хочуть заборонити надання інформації, яку можна інтерпретувати як «пропаганду приналежності до протилежної статі, одностатевих стосунків або інцесту».

Крім того, мовникам, рекламодавцям і кінотеатрам доведеться редагувати контент з урахуванням вимог закону.