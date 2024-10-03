На зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна сфокусована на отриманні запрошення до НАТО, передає Укрінформ.

Зеленський і Рютте зустрілись у Києві

«Україна фокусується на деяких речах. Що стосується НАТО, зараз ми сфокусовані на тому, щоб Україну запросили до Альянсу.

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Це дуже важливий крок. Це складно досягти. Ми фокусуємося на цьому результаті. Будемо робити все, щоб це отримати», - заявив Зеленський.

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Президент України додав, що другим пріоритетом у відносинах з НАТО є зброя:

«Друге – це зброя, передусім ППО, наближення виконання рішення, яке було ухвалене під час саміту у Вашингтоні щодо відповідної кількості, відповідних систем Patriot і SAMP-T. Наближаємо цей час, щоб отримати все, що було обіцяно на саміті, а також щодо додаткових систем».

Більше по темі Генсек НАТО заявив про необхідність посилення ППО України Новий очільник НАТО і міністр закордонних справ Польщі також обговорили питання розширення НАТО.

У соцмережі X Володимир Зеленський написав, що він із Рютте обговорив План перемоги України, ситуацію на полі бою, потреби українських підрозділів у засобах ППО та додаткову взаємодію з сусідами.

Перший візит нового генсека НАТО до Києва - що відомо

3 жовтня новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Києва, повідомили на сайті НАТО.

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Це його перший закордонний візит на новій посаді.

Рютте вже провів перемовини з президентом Володимиром Зеленським, а за підсумками зустрічі вони провели пресконференцію.

Столтенберг передав повноваження генсека НАТО Рютте

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що для Альянсу підтримка України та забезпечення умов для її перемоги залишатиметься пріоритетом.

І Марк Рютте, і його попередник Єнс Столтенберг вірять, що трансатлантичні зв’язки є основою Північноатлантичного союзу.

Президент України Володимир Зеленський привітав Марка Рютте зі вступом на посаду генерального секретаря НАТО.

26 червня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте був офіційно призначений генеральним секретарем НАТО.

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1 жовтня Єнс Столтенберг, після 10 років на посаді очільника НАТО, передав повноваження Марку Рютте.