Запит на телефонний дзвінок від канцлера Німеччини Олафа Шольца для розмови з президентом Росії Владіміром Путіним не надходив.

Про це пише російська пропагандистська агенція ТАСС, цитуючи прессекретаря Путіна Дмітрія Пєскова.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Кремль не отримував запит на телефонний дзвінок

"Як таких загальних тем на поверхні немає, наші відносини вони зведені фактично до нульового стану і не з нашої ініціативи", − зауважив прессекретар російського президента.

Пєсков додав, що Путін нібито був і залишається відкритим до діалогу.

Advertisement

Шольц може зателефонувати Путіну вперше за два роки

Олаф Шольц планує поговорити з Путіним уперше з 2022 року.

Президенти США і Франції та прем'єр-міністр Великої Британії також востаннє розмовляли з Путіним у 2022 році.

У грудні 2022 року канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову із російським президентом. Вони обговорювали війну в Україні.

Сили оборони підтвердили удар по нафтобазі у Воронезькій області
Більше по темі

Сили оборони підтвердили удар по нафтобазі у Воронезькій області

Влучання підтверджене у щонайменше один із вертикальних резервуарів.

Шольц розглядає можливість телефонної розмови напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді, але прохання про розмову Путіну поки не надходило.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
У російському Новосибірську спалили обласне управління ФСБ − відео Росія
У російському Новосибірську спалили обласне управління ФСБ − відео
Київ Пост
13хв тому
Трамп не допустить поразки України, якщо виграє вибори − Борис Джонсон Путін
Трамп не допустить поразки України, якщо виграє вибори − Борис Джонсон
Київ Пост
35хв тому
Сили оборони підтвердили удар по нафтобазі у Воронезькій області Росія
Сили оборони підтвердили удар по нафтобазі у Воронезькій області
Київ Пост
1г тому
Кіберфахівці ГУР атакували ресурси постачальників російської армії Росія
Кіберфахівці ГУР атакували ресурси постачальників російської армії
Катерина Захарченко
1г тому
Спонсорований контент
" Попередній Швейцарія надасть понад €1,5 млрд на відновлення України
Далі » Спікер парламенту Грузії підписав прийняті закони, які обмежують права ЛГБТ