Запит на телефонний дзвінок від канцлера Німеччини Олафа Шольца для розмови з президентом Росії Владіміром Путіним не надходив.
Про це пише російська пропагандистська агенція ТАСС, цитуючи прессекретаря Путіна Дмітрія Пєскова.
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Кремль не отримував запит на телефонний дзвінок
"Як таких загальних тем на поверхні немає, наші відносини вони зведені фактично до нульового стану і не з нашої ініціативи", − зауважив прессекретар російського президента.
Пєсков додав, що Путін нібито був і залишається відкритим до діалогу.
Шольц може зателефонувати Путіну вперше за два роки
Олаф Шольц планує поговорити з Путіним уперше з 2022 року.
Президенти США і Франції та прем'єр-міністр Великої Британії також востаннє розмовляли з Путіним у 2022 році.
У грудні 2022 року канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову із російським президентом. Вони обговорювали війну в Україні.
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Шольц розглядає можливість телефонної розмови напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді, але прохання про розмову Путіну поки не надходило.