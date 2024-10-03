Запит на телефонний дзвінок від канцлера Німеччини Олафа Шольца для розмови з президентом Росії Владіміром Путіним не надходив.

Про це пише російська пропагандистська агенція ТАСС, цитуючи прессекретаря Путіна Дмітрія Пєскова.

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Кремль не отримував запит на телефонний дзвінок

"Як таких загальних тем на поверхні немає, наші відносини вони зведені фактично до нульового стану і не з нашої ініціативи", − зауважив прессекретар російського президента.

Пєсков додав, що Путін нібито був і залишається відкритим до діалогу.

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Шольц може зателефонувати Путіну вперше за два роки

Олаф Шольц планує поговорити з Путіним уперше з 2022 року.

Президенти США і Франції та прем'єр-міністр Великої Британії також востаннє розмовляли з Путіним у 2022 році.

У грудні 2022 року канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову із російським президентом. Вони обговорювали війну в Україні.

Більше по темі Сили оборони підтвердили удар по нафтобазі у Воронезькій області Влучання підтверджене у щонайменше один із вертикальних резервуарів.

Шольц розглядає можливість телефонної розмови напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді, але прохання про розмову Путіну поки не надходило.