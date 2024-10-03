Суддя Вищого антикорупційного суду продовжила запобіжні заходи ексзаступнику міністра енергетики Олександру Хейлу та його довіреній особі ще на 2 місяці.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Олександра Хейла залишили під вартою

ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив на 2 місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику міністра енергетики та його довіреній особі.

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Слідча суддя взяла до уваги доводи прокурора та залишила без змін альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 25 млн грн та 65 млн грн відповідно.

Справа Олександра Хейла - що варто знати

30 серпня Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, застосований до заступника міністра енергетики.

12 серпня цього року ВАКС ухвалив рішення про застосування до Хейла запобіжного заходу у вигляді арешту до 8 жовтня із можливістю внесення застави у 25 млн грн.

Більше по темі ВАКС оголосив у міжнародний розшук нардепа-втікача Одарченка Він обвинувачений у спробі підкупу голови Держагентства відновлення Мустафи Найєма.

Раніше Служба безпеки України разом із НАБУ повідомила про затримання заступника міністра енергетики Олександра Хейла на хабарі у пів мільйона доларів.

Він обіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну передати у користування гірничовидобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини у Покровську.

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Навесні цього року представники галузі звернулися до заступника Міністра енергетики для отримання дозволу на евакуацію обладнання із зони бойових дій та використання на шахтах західного регіону.

Однак заступник міністра енергетики почав вимагати гроші за її вивезення.

Посадовця Міненерго та трьох його спільників спіймали після отримання частини хабаря.

Після того, як стало відомо, що затриманим виявився Олександр Хейло, його одразу ж звільнили за розпорядженням Кабінету міністрів.