У своєму зверненні в четвер Зеленський сказав: «Це однаково необхідно для всіх нас у Європі не лише заради більшої колективної сили, і не лише тому, що це справедливо та заслужено для українців, а й тому, що лише за умови повної інтеграції України та нашого чіткого місця в євроатлантичному просторі ми можемо ефективно усунути стару злочинну спокусу Росії порушити європейський спосіб життя. Це міцна основа миру в той час, як в архітектурі безпеки Європи немає достатньо безпечного місця».

Президент Володимир Зеленський і новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який прибув до Києва, підтвердили необхідність вступу України до НАТО.

Президент також сказав, що Україна може застосувати методи протиповітряної оборони, які Ізраїль використав проти іранських безпілотників та інших повітряних загроз.

Більше по темі Генсек НАТО заявив про необхідність посилення ППО України Новий очільник НАТО і міністр закордонних справ Польщі також обговорили питання розширення НАТО.

«Ми бачимо, що однією з ключових причин відсутності безпеки в небі України, і зокрема біля кордонів НАТО, наших сусідів, є відсутність рішень про спільну роботу, про спільну оборону, – пояснив Зеленський. – Те, що працює в небі Близького Сходу і допомагає захищати Ізраїль, також може працювати в небі нашої частини Європи, в Україні, також допомагаючи рятувати життя. Є спеціальні технічні рішення, є досить ефективні тактики».

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«Спільне знищення іранських ракет нічим не відрізняється від збиття російських ракет, від збиття іранських шахедів, які об’єднують російський та іранський режими», – наголосив Зеленський.

Він відзначив важливість протиповітряної оборони в найближчі місяці: «З початком зими протиповітряна оборона України є не менш важливою, як і реальний прогрес у спільному перехопленні російських ракет і безпілотників».

Зеленський сподівається, що члени НАТО змінять свій підхід до допомоги Україні в захисті її неба.

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«Потрібно більше рішучості з боку партнерів у нашому регіоні, щоб покласти край російському терору. Ми будемо продовжувати переконувати наших партнерів», – зауважив він.

ПАРЄ визнала Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) визнала Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу. Про це повідомила членкиня постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

На вебсайті ПАРЄ повідомляється: «Через дев’яносто років після Голодомору, сталінського геноциду штучним голодом, який призвів до смерті мільйонів українців у 1932-33 роках, Україна знову стоїть перед загрозою геноциду».

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ПАРЄ також закликала всі уряди допомогти людям України «відбиватися від безперервного геноцидного нападу на їхню державу».

«Використані методи та заяви, зроблені на найвищому рівні в контексті повномасштабної агресивної війни Росії, знову демонструють бажання заперечити саме право українського народу на існування як незалежної нації», – заявила Асамблея після одноголосного схвалення доповіді, яка визнає Голодомор геноцидом.

Як доказ цієї нової загрози геноциду, парламентарі вказали на масові вбивства в Бучі та Ірпені, застосування потужної зброї в густонаселених районах, удари Росії по цивільній інфраструктурі, «фільтрація» та катування представників української політичної та культурної еліти, систематичне знищення духовної та культурної спадщини українського народу, використання продовольства як зброї та примусову депортацію десятків тисяч українських дітей.

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Асамблея запропонувала Прокурору МКС «розглянути можливість перевірки повідомлених звинувачень у геноциді проти українського народу» та закликала всіх членів Ради Європи «запобігти будь-яким подальшим актам геноциду проти українського народу як національної групи».