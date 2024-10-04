Пентагон вважає, що Україна успішно захищається від повітряних атак самотужки, пише Голос Америки, цитуючи заступницю речника Пентагону Сабріну Сінгх.

Реакція Пентагону на заклик України збивати російські ракети − подробиці

"На самому початку, коли Росія здійснила вторгнення в Україну, президент Байден доручив міністерству оборони забезпечити Україну необхідним на полі бою. Вони дуже успішно використовують протиповітряну оборону чи інші засоби для повернення своєї території", − наголосила Сінгх.

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Щодо порівняння дій країн НАТО в Україні та в Ізраїлі, вона зауважила, що йдеться про два різні ландшафти та поля бою.

Сінгх додала, що збиття цілей з польської чи румунської території означало би військову присутність в Україні та залученість США у війні.

"Україна змогла успішно захиститися від російських ударів по їхніх містах, їхньому населенню та їхній інфраструктурі. І ми будемо надалі забезпечувати підтримку, необхідну для цього", − уточнила заступниця речника Пентагону.

Перелік зброї в пакеті допомоги Україні від Пентагону − що треба знати

26 вересня Пентагон опублікував перелік озброєння з пакета військової допомоги Україні на 2,4 млрд доларів.

Як зазначається, до нього увійшли різні боєприпаси, обладнання для боротьби з БПЛА, безпілотні надводні судна тощо.

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Чинний президент США Джо Байден раніше повідомляв про виділення оборонної допомоги Україні на суму 7,9 млрд доларів та запровадження санкцій проти Росії.