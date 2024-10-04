3 жовтня завершилося представлення позицій України в Арбітражному трибуналі в Гаазі щодо прав України як прибережної держави в Чорному й Азовському морях та в Керченській протоці, повідомило Міністерство закордонних справ України.

Україна вимагає від трибуналу змусити Росію знести Кримський міст

Під час останнього виступу українське представництво закликало трибунал зобов’язати Росію демонтувати Керченський міст.

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"Демонтаж мосту є єдиним способом відновити прохід для суден усіх країн, які використовували протоку в минулому, і суден, які будуть використовувати протоку в майбутньому. Росія незаконно побудувала цей міст і тепер вона має його прибрати, щоб забезпечити прохід через Керченську протоку відповідно до міжнародного права", − пояснила заступниця Агента України Оксана Золотарьова.

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За її словами, РФ повинна демонтувати міст відповідно до вимог Конвенції ООН з морського права.

Кримський міст обмежує судноплавство, його необхідно демонтувати

Росія обмежує міжнародне судноплавство, бажаючи заволодіти Азовським морем та Керченською протокою.

Через міст деякі з основних класів суден, які використовують у міжнародній торгівлі, більше не можуть проходити через протоку. Тож міст є незаконним, і його необхідно демонтувати.

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Прохід через Керченську протоку має бути повернутий до стану, який існував до встановлення цієї незаконної перешкоди судноплавству.

23 вересня у Гаазі розпочалися слухання за позовом України проти Росії про порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року.