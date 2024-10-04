На Україну чекають "історичні рішення", повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Анонс Сибіги після розмови з Блінкеном − подробиці
"У межах нашого регулярного діалогу відбулася продуктивна телефонна розмова з держсекретарем Блінкеном продовжуючи візит президента Зеленського до США та координацію подальших кроків, які призведуть до історичних рішень і наблизять нашу перемогу", − пояснив Сибіга.
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As part of our regular dialogue, had a productive phone call with @SecBlinken to follow up on @ZelenskyyUa’s U.S. visit and coordinate further steps that will lead to historic decisions, and bring our victory closer— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 3, 2024
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