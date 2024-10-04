На Україну чекають "історичні рішення", повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Анонс Сибіги після розмови з Блінкеном − подробиці

"У межах нашого регулярного діалогу відбулася продуктивна телефонна розмова з держсекретарем Блінкеном продовжуючи візит президента Зеленського до США та координацію подальших кроків, які призведуть до історичних рішень і наблизять нашу перемогу", − пояснив Сибіга.

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США вивчають український план перемоги

Адміністрація Джо Байдена вивчає "План перемоги", який Володимир Зеленський представив президенту США під час зустрічі у Вашингтоні.

На запитання, чи отримав Київ або ж отримає в майбутньому дозвіл на використання західної зброї для ударів вглиб Росії, державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що адміністрація разом із партнерами аналізують деталі цього плану.

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