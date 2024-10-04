3 жовтня ізраїльські сили провели операцію в районі міста Тулькарм, де ліквідували лідера терористичної мережі ХАМАС у цьому регіоні Захі Ясера Абд ар-Разек Уфі, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

ЦАХАЛ ліквідувала керівника ХАМАСу в Тулькармі

Уфі організував і керував спробами підриву автомобіля в ізраїльському поселенні Атерет 2 вересня, а також постачав зброю іншим терористам і планував масовані атаки проти ізраїльських громад в Іудеї, Самарії та інших регіонах. Найближчим часом терорист готував нову операцію.

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"Уфі активно сприяв зміцненню терористичної мережі ХАМАС і підтримував інші терористичні угруповання в регіоні, допомагаючи організовувати обстріл і підриви автомобілів", − пояснила ЦАХАЛ.

Разом із ним ліквідували й кількох інших головних терористів, пов’язаних із ХАМАС у Тулькармі.

ХАМАС заявив про готовність до припинення вогню в секторі Гази без нових умов

11 вересня угруповання ХАМАС підтвердило свою готовність до нібито "негайного" припинення вогню в секторі Гази згідно з попередньою пропозицією США без нових умов з боку будь-якої сторони.

Ізраїль звертався по допомогу до Росії в досягненні прогресу в перемовинах про звільнення заручників із Гази. Головною причиною стало те, що зусилля, очолювані США, Катаром і Єгиптом для забезпечення перемир’я з ХАМАС, просуваються повільно.

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14 серпня ХАМАС відмовився брати участь у переговорах з Ізраїлем, запланованих на 15 серпня.