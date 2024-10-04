3 жовтня Міністерство оборони України видало наказ про впровадження нового механізму закупівлі електроенергії для ЗСУ, повідомило Міноборони.

Новий механізм закупівлі електроенергії для ЗСУ

Відтепер закупівлі відбуватимуться через відкриті тендери в електронній системі закупівель.

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Учасники тендерів мають надати документи з підтвердженням їхньої компетентності та досвіду в постачанні електроенергії.

Їм також треба надати банківські гарантії для забезпечення тендерних пропозицій та виконання договорів.

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Компанії з власниками в Росії, Білорусі та Ірані не можуть брати участь у тендерах.

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