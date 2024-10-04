У вікно будівлі Федеральної служби безпеки Російської Федерації в Новосибірську 3 жовтня закинули легкозаймисту суміш та підпалили.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України в Телеграм.

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У місті Новосибірськ спалили обласне управління ФСБ − подробиці

«Схожих подій всередині держави-агресора стає більше, оскільки зростає кількість людей, готових на відчайдушні кроки, спрямовані проти злочинного режиму в Кремлі», — сказано у повідомленні.

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Відео підпалу обласного управління ФСБ у Новосибірську

ГУР також опублікувало відео з імовірним підпалом будівлі російської служби. Його можна переглянути тут:

У Росії ліквідували полковника Олексія Коломєйцева

У ніч на 27 вересня в Московській області ліквідували полковника ЗС РФ Олексія Коломєйцева. Він керував 924 державним центром безпілотної авіації російського Міноборони.

Російського полковника Коломєйцева ліквідували внаслідок спецоперації місцевого руху спротиву кремлівському режиму в координації з ГУР МО України.

Більше по темі Ракетний удар ЗСУ знищив офіцерів армії КНДР під Донецьком Біля Донецька внаслідок ракетного удару знищено понад 20 російських військових, зокрема, шістьох офіцерів з КНДР, які прибули для обміну досвідом, повідомляють джерела Kyiv Post.

Коломєйцев займався підготовкою російських фахівців з використання БпЛА. Йдеться, зокрема, про операторів та персонал, що обслуговує "Шахеди".