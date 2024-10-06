Ізраїль зобов'язаний відповісти Ірану на ракетну атаку і він це зробить.

Про таке заявив ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу, пише Times of Israel.

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Ізраїль обіцяє Ірану удар у відповідь

Біньямін Нетаньягу повторив обіцянку вдарити по Ірану у відповідь на ракетну атаку, яка сталася на початку тижня.

«Жодна країна у світі не змириться з такою атакою на свої міста і громадян, і Ізраїль також не змириться. Ізраїль має обов'язок і право захищати себе і відповідати на ці напади - і він це зробить», - наголосив Нетаньягу.

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Він також прокоментував бойові дії у Лівані. За його словами, Ізраїль змінює «баланс сил на півночі».

Нетаньягу додав, що ізраїльська армія знищила «значну частину» запасів ракет і боєприпасів «Хезболли», а також ліквідувала керівництво угруповання.

«І прямо зараз наші героїчні солдати знищують масив тунелів терору, які Хезболла таємно підготувала поблизу наших кордонів», - сказав він, додавши, що «хоча ми ще не завершили усунення загрози, ми явно змінили хід війни й баланс війни».

Ізраїль не давав гарантій США, що не атакуватиме ядерні об'єкти Ірану, - CNN

CNN пише, що Ізраїль не дав США жодних гарантій про те, що утримається від атаки по ядерних об'єктах Ірану.

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Видання посилається на представника адміністрації США.

«Ми сподіваємось та очікуємо побачити певну мудрість, а також силу, однак, як ви знаєте, жодних гарантій», - відповів чиновник, коли в нього запитали чи запевнив Ізраїль американців, що він не розглядає ядерні об’єкти Ірану серед цілей для контрудару.

Зазначається, що американські офіційні особи поки що не мають ясності, коли Ізраїль визначиться зі своєю відповіддю. Представник адміністрації додав, що наразі важко спрогнозувати, чи використає Ізраїль річницю нападу ХАМАС 7 жовтня для можливої атаки.