У Львові продовжили запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку у вигляді тримання під вартою до 17 листопада.

Про це повідомляє кореспондент Суспільне Львів.

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Підозрюваного у вбивстві Фаріон залишили під вартою - що відомо

Перед засіданням адвокат підозрюваного Ігор Сулима зазначив, що буде просити про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, адже його клієнт "боїться за своє життя".

Донька Ірини Фаріон Софія Особа у коментарі Суспільному сказала, що вірить у справедливість суду і буде вимагати для підозрюваного довічного ув’язнення.

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Прокурори у справі подали клопотання про продовження терміну досудового розслідування до 26 січня 2025 року. Наразі термін досудового розслідування спливає 26 вересня 2024 року.

Суд вирішив залишити запобіжний захід для В’ячеслава Зінченка без змін – це тримання під вартою без можливості внесення застави терміном на 60 діб.

Адвокат Зінченка повідомив, що сторона захисту буде подавати апеляцію на рішення суду.

Убивство Ірини Фаріон – що варто знати

5 липня у Львові апеляційний суд відхилив апеляцію про зміну запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон.

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26 липня затриманому 18-річному В'яечславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, обрали запобіжний захід. Суд відправив фігуранта під варту на два місяці без права внесення застави.

25 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці, громадської діячки, народної депутатки VII скликання Ірини Фаріон.

Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб.

19 липня невідомий вистрілив в Ірину Фаріон та втік. Вона отримала вогнепальне поранення у голову.

Професорку доправили до лікарні у вкрай тяжкому стані. Однак, врятувати не вдалося. Правоохоронці кваліфікували напад на політикиню як "умисне вбивство".