У ніч проти 7 жовтня Сили оборони України уразили морський нафтовий термінал "АТ Морський нафтовий термінал", розташований в окупованій Феодосії, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Удар по АТ Морський нафтовий термінал 7 жовтня − подробиці

За даними Генштабу, в районі об’єкта зафіксували займання, однак наслідки ураження поки уточнюються.

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Як зазначається, цей термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, в томку числі, й для забезпечення потреб російської армії.

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"Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу російської федерації тривають", − наголосив Генштаб.

Про удар по терміналу "АТ Морський нафтовий термінал" раніше повідомляв російський новинний Телеграм-канал АSTRА.

Перші повідомлення про влучання почали з'являтися близько 05:30.

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Згодом стало відомо про це й від місцевої влади, яка заявила, що жертв і постраждалих нема, а у Феодосію виїхав російський віцепрем'єр Ігор Михайличенко.

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Це вже не перша спроба ворога звести захист для мосту, минулі рази будування захисту закінчувалося невдало.

За даними ASTRA, на Кримському півострові два таких термінали, другий розташований у Севастополі. "АТ Морський нафтовий термінал" розташований у західній частині Феодосійської затоки на південно-східному побережжі Криму. Вона не замерзає взимку, тож порт відкритий для суден цілий рік і може надавати послуги з обробки різних вантажів. Він також має мережу залізничних колій, пише видання.

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Мешканці Феодосії, де після вибухів зайнялася нафтобаза, скаржились у Телеграм-каналі "керівника" місцевої адміністрації на те, що в місті не працює система сповіщення.

Згодом офіційний міський паблік Феодосії спростував власне повідомлення про запровадження режиму техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру. Наразі там зазначається, що відповідного засідання комісії про режим НС ще не проводилося.

У Криму палало: під атакою поромна переправа та катер

16 серпня українські Збройні сили атакували тимчасово окупований Крим та уразили поромну переправу в порту Керчі та катер у Чорноморському.

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Вибухи вночі було чутно у Севастополі, Керчі та Феодосії та в інших частинах кримського півострова. У Криму під час атаки навіть підіймали в небо вертоліт. 

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