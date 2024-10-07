У ніч проти 7 жовтня Сили оборони України уразили морський нафтовий термінал "АТ Морський нафтовий термінал", розташований в окупованій Феодосії, повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Удар по АТ Морський нафтовий термінал 7 жовтня − подробиці За даними Генштабу, в районі об’єкта зафіксували займання, однак наслідки ураження поки уточнюються. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Як зазначається, цей термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, в томку числі, й для забезпечення потреб російської армії. Advertisement "Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу російської федерації тривають", − наголосив Генштаб.

Про удар по терміналу "АТ Морський нафтовий термінал" раніше повідомляв російський новинний Телеграм-канал АSTRА. Перші повідомлення про влучання почали з'являтися близько 05:30.

Згодом стало відомо про це й від місцевої влади, яка заявила, що жертв і постраждалих нема, а у Феодосію виїхав російський віцепрем'єр Ігор Михайличенко. Більше по темі Росіяни будують якусь споруду для захисту Керченського мосту − Плетенчук Це вже не перша спроба ворога звести захист для мосту, минулі рази будування захисту закінчувалося невдало. За даними ASTRA, на Кримському півострові два таких термінали, другий розташований у Севастополі. "АТ Морський нафтовий термінал" розташований у західній частині Феодосійської затоки на південно-східному побережжі Криму. Вона не замерзає взимку, тож порт відкритий для суден цілий рік і може надавати послуги з обробки різних вантажів. Він також має мережу залізничних колій, пише видання. Advertisement