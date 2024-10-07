Президент Володимир Зеленський заявив, що візьме участь у міжнародній зустрічі для обговорення військової підтримки України, яка відбудеться цього тижня в Німеччині.

Очікується, що на зустрічі на авіабазі США Рамштайн під Франкфуртом зберуться лідери понад 50 країн-союзниць України, включно з президентом США Джо Байденом.

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«Ми готуємося до 25-ї зустрічі Рамштайн 12 жовтня, яка вперше відбудеться на рівні лідерів», – повідомив він у соцмережах.

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Зеленський представить "чіткі, конкретні кроки до справедливого завершення війни", сказав він, додавши, що Росію можна зупинити "рішучістю наших партнерів і зміцненням України".

Зустріч відбудеться у вирішальний момент для України перед виборами в США наступного місяця, які можуть перекреслити підтримку, яку Київ отримує від найбільшого спонсора.

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Зеленський каже, що Європі потрібна Україна в НАТО, хоче ізраїльську ППО; Європарламент заявив, що російський геноцид в Україні такий же, як сталінський Голодомор.

Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп давно критикує мільярди доларів, які Сполучені Штати виділили Україні, і повторює тези Росії щодо конфлікту.

Водночас Україна посилила тиск на своїх західних прихильників, щоб отримати дозвіл на використання наданої далекобійної зброї для ударів по військових цілях углиб Росії.

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Президент Франції нагадує міжнародним союзникам, щоб ті уникали «подвійних стандартів» щодо України та Ізраїлю

Президент Франції Емманюель Макрон закликав міжнародну спільноту уникати «подвійних стандартів» у глобальних конфліктах, зокрема на Близькому Сході й в Україні.

Ці коментарі прозвучали лише за кілька днів до річниці смертоносної атаки ХАМАС на ізраїльські поселення 7 жовтня, яка поклала початок року бойових дій, спричинивши приблизно 40 000 смертей у Газі.

Макрон наполягав на тому, що франкомовні країни можуть разом зробити великий внесок у глобальний мир, хоча аналітики кажуть, що глобальний вплив Франції слабшає, особливо в Африці.

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«Я глибоко вірю, що франкомовний світ – це місце, де ми можемо мати спільну дипломатію, яка захищає суверенітет і територіальну цілісність на всій планеті», – наголосив Макрон.

«Це місце, яке говорить однією мовою про Україну, що сьогодні зазнає нападів і стоїть перед загрозою своїм кордонам і своїй територіальній цілісності через загарбницьку війну Росії», – сказав він.

«Але тут немає місця подвійним стандартам. Усі життя є рівними для всіх конфліктів у всьому світі», – додав президент Франції.

Бойові дії на сході посилюються, і Росія збільшує кількість ударів по Україні

Цього року російські війська, які перевершують українські за чисельністю й озброєнням, повільно, але стабільно просувалися на сході України в боях проти українських військ, які брали участь в успішному контрнаступі на Курську область Росії.

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6 жовтня відбулося 99 бойових зіткнень Сил оборони з російськими окупантами. Найгострішою є ситуація на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курахівському напрямках фронту.

Як повідомленнив Генштаб ЗСУ у Facebook, противник завдав 6 ракетних ударів, здійснив 72 авіаудари (застосувавши, в тому числі, 94 керовані авіаційні бомби), здійснив 653 удари з безпілотників-камікадзе та 3417 обстрілів позицій українських військ.

«Поблизу Стариці та Вовчанська на Харківському напрямку російські терористи п'ять разів намагалися штурмувати українські позиції. Орієнтовні втрати противника на цьому напрямку склали 58 убитими та пораненими, знищено 14 артилерійських систем, 33 БПЛА, 10 одиниць техніки та 3 одиниці спецзасобів», – йдеться в повідомленні.

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ГУР знищило російську військову техніку на мільйони доларів одним дроном FPV

Бійці спецпідрозділу «Крила» Головного управління розвідки України (ГУР) виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Оса».

Вартість цієї система протиповітряної оборони оцінюється в 10 млн доларів, а безпілотник FPV, яким розвідники знищили «Осу», коштує всього кілька сотень.

«Уроки цікавої математики триватимуть!» – наголосило ГУР.

На кадрах, які Kyiv Post не зміг перевірити незалежно, камера дрона показує «Осу», яка стоїть у лісосмузі. Потім відео показує український безпілотник-камікадзе, який летить у бік зенітно-ракетного комплексу та врізається в нього. Густі хмари чорного диму невдовзі здіймаються з «Оси», супроводжуючись інтенсивним полум’ям.

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У повідомленні не вказане точне місце удару.

Кеті Лівінгстон
Кеті Лівінгстон

Кеті Лівінгстон – американська журналістка, яка висвітлює війну в Україні з 2022 року. Її роботи були номіновані на Пулітцерівську премію і були представлені в Rolling Stone, Business Insider, USA Today та кількох інших виданнях. Вона є стипендіаткою програми Фулбрайта, чия робота зосереджена на висвітленні впливу конфліктів і зовнішньої політики на людей і суспільства в усьому світі.

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