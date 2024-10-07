Президент Володимир Зеленський заявив, що візьме участь у міжнародній зустрічі для обговорення військової підтримки України, яка відбудеться цього тижня в Німеччині.

Очікується, що на зустрічі на авіабазі США Рамштайн під Франкфуртом зберуться лідери понад 50 країн-союзниць України, включно з президентом США Джо Байденом.

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«Ми готуємося до 25-ї зустрічі Рамштайн 12 жовтня, яка вперше відбудеться на рівні лідерів», – повідомив він у соцмережах.

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Зеленський представить "чіткі, конкретні кроки до справедливого завершення війни", сказав він, додавши, що Росію можна зупинити "рішучістю наших партнерів і зміцненням України".

Зустріч відбудеться у вирішальний момент для України перед виборами в США наступного місяця, які можуть перекреслити підтримку, яку Київ отримує від найбільшого спонсора.

Більше по темі Хроніка війни в Україні. 4 жовтня: “Усім нам у Європі потрібна Україна в Альянсі” Зеленський каже, що Європі потрібна Україна в НАТО, хоче ізраїльську ППО; Європарламент заявив, що російський геноцид в Україні такий же, як сталінський Голодомор.

Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп давно критикує мільярди доларів, які Сполучені Штати виділили Україні, і повторює тези Росії щодо конфлікту.

Водночас Україна посилила тиск на своїх західних прихильників, щоб отримати дозвіл на використання наданої далекобійної зброї для ударів по військових цілях углиб Росії.

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Президент Франції нагадує міжнародним союзникам, щоб ті уникали «подвійних стандартів» щодо України та Ізраїлю

Президент Франції Емманюель Макрон закликав міжнародну спільноту уникати «подвійних стандартів» у глобальних конфліктах, зокрема на Близькому Сході й в Україні.

Ці коментарі прозвучали лише за кілька днів до річниці смертоносної атаки ХАМАС на ізраїльські поселення 7 жовтня, яка поклала початок року бойових дій, спричинивши приблизно 40 000 смертей у Газі.