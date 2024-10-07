Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо блокуватиме вступ України до Північноатлантичного союзу, допоки перебуває при владі. Про це він заявив в інтерв'ю STVR.

Роберт Фіцо блокує вступ України до НАТО − подробиці

"Поки я буду прем'єр-міністром Словацької Республіки, я керуватиму депутатами, яких я, як голова партії, тримаю під політичним контролем, щоб вони ніколи не погоджувалися на членство України в НАТО", − заявив Фіцо.

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Він зауважив, що вступ України нібито може призвести до Третьої світової війни.

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Фіцо додав, що Захід хоче війни в Україні, і що вона триває лише через підтримку Заходу, щоб "поставити росіян на коліна".

"Існує воєнний конфлікт у країні, яка є сусідом Словаччини, де справді вбивають слов’ян, і де Європа суттєво підтримує ці вбивства", − наголосив він.

Словацький прем'єр заявив про бажання відвідати російську столицю наступного року з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни, щоб "подякувати визволителям у Москві".

Більше по темі Польща тимчасово обмежила в’їзд авто в трьох пунктах пропуску Водночас в'їзд в Україну для легкових автомобілів і автобусів необмежений.

Єврокомісія підготувала документ про блокування коштів для Словаччини

Європейська комісія підготувала документ, який запускає процедуру через рішення популістського прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо скасувати спеціальну прокуратуру.

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Близько 80% держінвестицій у Словаччині фінансуються з фондів ЄС, тому загроза цим коштам може завдати серйозного удару по економіці країни, яка також входить до єврозони та стикається з проблемами через дефіцит бюджету.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував Україну за санкції проти російської нафтової компанії "Лукойл".

Однак Європейська комісія відхилила прохання Угорщини та Словаччини про термінові консультації щодо рішення України.