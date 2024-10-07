У Чернігівській області забруднення річок Сейм та Десна призвело до масового мору риби, серед якої — червонокнижні осетрові.

Про це повідомила міжнародна неурядова організація, яка займається збереженням природи WWF-Україна.

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У Сеймі та Десні масово вмирає риба - подробиці

“Ситуація з забрудненням річок Сейм та Десна викликає серйозне занепокоєння, оскільки страждають не лише місцеві громади, а й біорізноманіття всієї річкової екосистеми.

Експерти WWF-Україна фіксують загибель червонокнижних осетрових видів риб, які ледь не дивом збереглися у водоймах цих річок”, - ідеться в дописі.

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В організації зазначили, що було зафіксовано загибель особин стерляді — представника осетрових, що знаходиться на межі зникнення в Україні.

Через забруднення незначні популяції осетрових у Десні опинилися під загрозою скорочення. І якщо ситуація не зміниться, це може мати катастрофічні наслідки для цього унікального виду риб.

Екологічна катастрофа на Сеймі − що відомо

23 вересня річкою Сейм у Сумській області почала рухатися нова ділянка забрудненої води.

11 вересня зона забруднення Десни просунулася до села Ладинка на Чернігівщині.

10 вересня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що причиною забруднення річки Сейм є скидання нечистот цукровим заводом у місті Тьоткіно Російської Федерації.

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7 вересня Міністерство захисту довкілля повідомило, що рух забрудненої води з річок Сейм та Десна у напрямку Києва сповільнюється.

27 серпня Держрибагентство підтвердило, що росіяни забруднили річку Сейм − найбільшу притоку Десни. Згодом забруднена вода дійшла до Десни.