Увечері 7 жовтня Росія поцілила балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки загинув громадянин України, п’ятеро іноземців дістали поранень.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Росія за два дні атакувала два цивільні судна

"Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Ціллю агресора стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау", - написав він.

Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі.

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Ще пʼятеро іноземних громадян дістали поранень.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба акцентував, що за два останні дні Росія пошкодила два судна, які мали вивозити вантажі з України.

"Таким чином агресор намагається знов зруйнувати судноплавство у Чорному морі та підірвати українські зусилля з гарантування продовольчої безпеки", - зазначив він.

Більше по темі Росія атакувала порт Південний: пошкоджено іноземне цивільне судно Це вже двадцяте цивільне судно, що зазнало ушкоджень внаслідок російських атак.

Кулеба додав, що наслідком таких атак може бути тільки збільшення нестабільності в чутливих регіонах світу, які залежать від імпорту продовольства, та неспокою в міжнародних відносинах.

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Він уточнив, що судно "OPTIMA" під прапором Палау зайшло в порт Одеси для завантаження 7 жовтня.

Посадовець наголосив, що портова інфраструктура має бути захищена від терору, аби гарантувати вільне й безпечне мореплавство.

Удари Росії по іноземним суднам з продовольством − що відомо

Напередодні російська армія вкотре завдала удару по українському порту Південний та пошкодила цивільне судно PARESA під прапором Сент-Кітс і Невіс.

20 вересня Росія атакувала Одесу балістичними ракетами «Іскандер-М», які пошкодили цивільне судно під прапором Антігуа.

12 вересня російська армія завдала ракетного удару по цивільному судну, що перевозило зерно з України до Єгипту Чорним морем.

Унаслідок удару постраждав вантаж пшениці, проте обійшлося без людських втрат.

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Після атаки Росії на судно із зерном у Чорному морі в ООН засудили будь-які напади на цивільних осіб та інфраструктуру, незалежно від їхнього місця.