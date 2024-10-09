Зеленський подякував Хорватії за кожен прояв підтримки нашої держави і людей.

Зеленський готується до ще однієї зустрічі з союзниками в Рамштайні; Макрон закликає світ уникати «подвійних стандартів» у війнах; атаки на Сході посилюються.

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Окремий фокус розмови – співпраця в оборонній сфері. Серед іншого, йшлося про внесок у вітчизняне виробництво дронів.

Під час зустрічі докладно обговорювалися шляхи прискорення постачання оголошених пакетів допомоги, а також підготовку й наповнення наступних.

«Зустрівся з Премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Оборонна допомога і співпраця, гуманітарне розмінування, реабілітація наших дітей і поранених воїнів, відбудова України, наша європейська інтеграція стали темами наших переговорів», - розповів президент України.

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Про це Зеленський повідомив у Телеграмі .

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович провели переговори та підписали Угоду про довгострокову підтримку та співробітництво між державами.

Хорватія надасть Україні 11-ий пакет військової підтримки

11 вересня на саміті Кримської платформи стало відомо, що Хорватія спрямує чергову допомогу Україні.

Ішлося про цільову допомогу для відновлення української енергетики, зокрема новий транш енергетичної підтримки обсягом 5 млн євро, а також за допомогу в лікуванні та реабілітації захисників і захисниць України та членів їхніх сімей.

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Хорватія продовжує посилювати обороноспроможність України та готова підтримати мирні ініціативи, які забезпечать справедливий мир з повагою до територіальної цілісності України.