Майже всі українські діти-біженці, які виїхали до Ірландії, здобувають там освіту. Водночас лише 8% українців, які виїхали до Молдови, навчаються у школах.

Про це свідчать дані UA War Infographics.

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Скільки відсотків українських дітей-біженців навчаються за кордоном

Згідно з даними, у Європі найбільше українців відвідує школу в Ірландії (97%), Румунії (83%) та Франції (69%).

Водночас найменше дітей-біженців з України стали учнями шкіл у Молдові (8%), Словенії (16%) та Великої Британії (17%).

Загалом 57,6% українських дітей-біженців, які не відвідують школи у країні перебування, дистанційно навчаються в українських закладах освіти.

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В Угорщині відкрили першу державну українсько-угорську двомовну школу

31 серпня Угорщина відкрила державну двомовну школу для українських дітей, де навчатимуть українською.

Нвачальна програма включатиме вивчення угорської та англійської мов як іноземних.

Фінансується навчальний заклад за рахунок коштів державного бюджету Угорщини.

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