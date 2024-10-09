Майже всі українські діти-біженці, які виїхали до Ірландії, здобувають там освіту. Водночас лише 8% українців, які виїхали до Молдови, навчаються у школах.

Про це свідчать дані UA War Infographics.

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Скільки відсотків українських дітей-біженців навчаються за кордоном

Згідно з даними, у Європі найбільше українців відвідує школу в Ірландії (97%), Румунії (83%) та Франції (69%).

Водночас найменше дітей-біженців з України стали учнями шкіл у Молдові (8%), Словенії (16%) та Великої Британії (17%).

Загалом 57,6% українських дітей-біженців, які не відвідують школи у країні перебування, дистанційно навчаються в українських закладах освіти.