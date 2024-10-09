У листопаді буде готовий документ з умовами для справедливого завершення війни, заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті «Україна – Південно-Східна Європа».

Перша умова Плану перемоги України

"З липня ми працюємо над пунктами формули миру. І у листопаді буде готовий документ, в якому буде викладено докладні умови справедливого закінчення війни. Також ми готуємо другий саміт миру", - розповів він.

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Зеленський повідомив, що перший пункт Плану перемоги стосується геополітичної впевненості у Європі та посилення НАТО, зокрема, членства України в Альянсі.

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«Перший пункт Плану стосується дефіциту геополітичної впевненості у Європі і того, як це треба вирішити. Це стосується, зокрема, посилення НАТО, що дозволить забезпечити Путіну геополітичну втрату», - розповів він.

Більше по темі Хроніка війни в Україні. 7 жовтня: “Чіткі, конкретні кроки до справедливого кінця” Зеленський готується до ще однієї зустрічі з союзниками в Рамштайні; Макрон закликає світ уникати «подвійних стандартів» у війнах; атаки на Сході посилюються.

У листопаді-грудні може бути шанс припинити цю війну - Зеленський

Президент України наголосив, що Україна — одна із незалежних держав і має право самостійно визначати своє майбутнє. Зокрема, щодо членства у альянсах.

«Україна ніколи більше не буде піддаватися такому тиску Росії. Майбутнє членство України у НАТО стане одним з кроків до миру. Я щиро закликаю всіх, хто має рішучість, долучатися.

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У листопаді та грудні у вас буде шанс зробити крок до миру, стабільності, давайте скористаємося цією можливістю і зробимо правильний вибір — припинити цю війну», - сказав він.

Зеленський нагадав, що План перемоги вже був представлений США, нашому найбільшому безпековому донору.

«Тепер ми ділимося цим планом з усіма нашими партнерами для досягнення поставлених ним цілей», - зауважив він.

Президент також пояснив учасникам саміту необхідність розробки Плану перемоги.

«З липня ми працюємо над Формулою миру. У листопаді все вже буде готово, з усіма умовами справедливого завершення війни. Це буде зроблено на другому саміті миру. Звісно, виникає питання, як змусити Росію брати у ньому участь?

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Як змусити тих, хто відповідає за війну, виконувати Формулу миру? Зараз Росія уникає чесної та відвертої дипломатії. Саме тому ми в Україні розробили план заходів, здатних виправити ситуацію (у період — ред.) між нинішнім станом і майбутнім Самітом миру», - зазначив Зеленський.

План перемоги України - що відомо

5 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував, що планує представити план перемоги на засіданні у форматі «Рамштайн».

«Представимо План перемоги, чіткі, конкретні кроки для справедливого закінчення війни. Рішучість партнерів і посилення України - те, що здатне зупинити російську агресію», - написав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що надійний мир в Україні можливий виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи територіями.

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«Саме так, як передбачено Формулою миру. Україні потрібен мир – справжній, справедливий, - гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях. І тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно обʼєднані», - зазначив він.

В Офісі президента обіцяють, що розкриють українцям план перемоги, але частково. Адже він містить пункти, про які ворог не повинен знати.

Раніше Володимир Зеленський представив свій план американському президенту Джо Байдену, експрезиденту Дональду Трампу та віцепрезидентці США Камалі Гарріс.