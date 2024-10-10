 Хорватія надішле черговий пакет допомоги.

Про це стало відомо під час пресконференції українського президента Володимира Зеленського з хорватським прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем за підсумками третього саміту Україна − Південно-Східна Європа.

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Новий пакет військової допомоги для України від Хорватії

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром наповнення наступного пакета, який уже готується.

"Зброя, яка буде в наступному пакеті, додасть захисту не просто нашій країні, а й стабільності в регіоні", − наголосив український президент.

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Україна наразі отримала від Хорватії 11 безпекових пакетів.

Під час зустрічі з Пленковичем значну увагу приділили розвитку ОПК і спільного оборонного виробництва, включно з локалізацією.

Зеленський додав, що запросив Хорватію до інвестування у виробництво безпілотників.

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Одна з постраждалих перебуває у важкому стані.

"На міжурядовому рівні вже триває робота щодо зміцнення нашої оборони, ми будемо це посилювати", − пояснив президент.

Повне відео пресконференції президента України з хорватським прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем за підсумками третього саміту Україна − Південно-Східна Європа можна переглянути тут:

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Україна і Хорватія уклали угоду про підтримку та співробітництво

Президент України і прем’єр-міністр Хорватії 9 жовтня провели переговори та підписали Угоду про довгострокову підтримку та співробітництво між державами.

Під час зустрічі докладно обговорювалися шляхи прискорення постачання оголошених пакетів допомоги, а також підготовку й наповнення наступних.

11 вересня на саміті Кримської платформи стало відомо, що Хорватія спрямує чергову допомогу Україні.

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