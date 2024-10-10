Хорватія надішле черговий пакет допомоги.
Про це стало відомо під час пресконференції українського президента Володимира Зеленського з хорватським прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем за підсумками третього саміту Україна − Південно-Східна Європа.
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Новий пакет військової допомоги для України від Хорватії
Зеленський обговорив із прем'єр-міністром наповнення наступного пакета, який уже готується.
"Зброя, яка буде в наступному пакеті, додасть захисту не просто нашій країні, а й стабільності в регіоні", − наголосив український президент.
Україна наразі отримала від Хорватії 11 безпекових пакетів.
Під час зустрічі з Пленковичем значну увагу приділили розвитку ОПК і спільного оборонного виробництва, включно з локалізацією.
Зеленський додав, що запросив Хорватію до інвестування у виробництво безпілотників.
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"На міжурядовому рівні вже триває робота щодо зміцнення нашої оборони, ми будемо це посилювати", − пояснив президент.
Повне відео пресконференції президента України з хорватським прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем за підсумками третього саміту Україна − Південно-Східна Європа можна переглянути тут:
Україна і Хорватія уклали угоду про підтримку та співробітництво
Президент України і прем’єр-міністр Хорватії 9 жовтня провели переговори та підписали Угоду про довгострокову підтримку та співробітництво між державами.
Під час зустрічі докладно обговорювалися шляхи прискорення постачання оголошених пакетів допомоги, а також підготовку й наповнення наступних.
11 вересня на саміті Кримської платформи стало відомо, що Хорватія спрямує чергову допомогу Україні.