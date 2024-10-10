10 жовтня у Великій Британії запрацював підрозділ із контролю за дотриманням торговельних санкцій OTSI, повідомляє Reuters.

Що таке OTSI

"Цей новий підрозділ допоможе забезпечити дотримання бізнесом торговельних санкцій та вживати рішучих заходів, де це необхідно, щоб разом із бізнесом ми могли продовжувати чинити максимальний тиск на режим Путіна", − наголосив міністр бізнесу та торгівлі Джонатан Рейнольдс.

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OTSI зможе накладати штрафи на компанії, які порушили санкції, а також оприлюднювати інформацію про них.

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Підрозділ зосередиться на забезпеченні дотримання обмежень на експорт професійних і ділових послуг, тоді як експорт та імпорт товарів залишатиметься в компетенції вже чинних підрозділів.

OTSI може розслідувати дії громадян Британії, які порушили правила санкцій, працюючи в третіх країнах. Це стало новим повноваженням у межах британського режиму забезпечення дотримання торговельних обмежень.

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Британія запровадила санкції проти суден та організацій, які допомагають РФ

Уряд Британії додав до санкційного списку п'яти суден і дві організації, пов'язані із транспортуванням російського скрапленого природного газу (СПГ), включно з проєктом "Арктик СПГ 2".

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11 вересня Велика Британія додала до санкційного списку десять танкерів, пов'язаних із перевезенням нафти або нафтопродуктів із Росії до третіх країн.

10 вересня уряд Британії оголосив про нові санкційні обмеження щодо безпілотної авіації та командування військово-транспортної авіації Повітряно-космічних сил РФ.

18 липня Британія запровадила санкційні заходи проти одинадцяти суден, які пов'язані з перевезенням нафти або нафтопродуктів з Росії до третіх країн.